Beaucoup pensent qu’une caméra connectée achetée dans le commerce suffit à protéger leur foyer. Pourtant, il existe une différence fondamentale entre "surveiller" et "protéger".

Voici pourquoi la solution Verisure va beaucoup plus loin :

1. L'intervention humaine : Le facteur décisif

Une caméra classique vous envoie une notification sur votre smartphone. Mais si vous êtes sur les pistes de ski, en plein vol, ou simplement endormi, que se passe-t-il ? Avec Verisure, ce n'est pas vous qui gérez l'alerte. En moins de 60 secondes, un agent de télésurveillance certifié prend le relais. Il effectue une "levée de doute" (vérification par image) et peut interpeller l'intrus via l'interphone haute puissance intégré.

2. Prévenir avant l'effraction (Technologie Shock Sensor)

La plupart des caméras ne filment que lorsque l'intrus est déjà à l'intérieur.

L'intérêt de Verisure : les détecteurs de chocs et d'ouverture protègent le "périmètre". Ils sont capables de détecter des vibrations anormales (tentative de forçage, coups sur la porte) avant que l'accès ne soit cédé. Le but est de faire fuir le cambrioleur avant même qu'il ne pénètre chez vous.

3. Le brouillard anti-cambriolage (Action physique)

C'est l'argument qui transforme votre maison en forteresse. Une caméra filme le vol, mais elle ne l'empêche pas.

Le concept : Si l'intrusion est confirmée, les agents peuvent déclencher à distance (ou via le système automatique) une fumée opaque et sèche. En quelques secondes, la visibilité est nulle. Le cambrioleur, désorienté, n'a d'autre choix que de quitter les lieux immédiatement, sans pouvoir saisir vos objets de valeur.

4. L'immunité face aux pannes (Anti-sabotage)

Un cambrioleur expérimenté coupera votre Wi-Fi ou vos câbles électriques pour rendre vos caméras IP inopérantes. Avec Verisure, le système est totalement autonome. Il dispose de sa propre carte SIM (réseau GSM/GPRS) et d'une batterie de secours. Même en cas de coupure de courant ou de brouillage de fréquence, l'alarme continue de communiquer avec le centre de télésurveillance.