À l’heure où la maison connectée s’impose comme un standard chez de nombreux Français, la question de la sécurité n’a jamais été aussi centrale.
Entre cambriolages, livraisons de colis ou simples allées et venues quotidiennes, disposer d’un système de vidéosurveillance performant (et fiable) est devenu un véritable atout pour vivre plus sereinement. Bonne nouvelle : à l’occasion du Black Friday 2025, la marque Reolink propose d’importantes réductions sur plusieurs de ses modèles phares, les caméras extérieures 4K.
La marque, déjà bien connue pour la fiabilité et la simplicité de ses produits, entend bien marquer les esprits avec des offres particulièrement agressives. On vous propose un petit tour d’horizon des modèles les plus intéressants à saisir pendant cette période de promotions.
Les offres Reolink à saisir pour le Black Friday
- La caméra Altas PT Ultra + PS à 149,99€ au lieu de 229,99€
- La caméra Duo 3V PoE à 189,99€ au lieu de 199,99€
- La caméra TrackMix WiFi à 139,99€ au lieu de 199,99€
Reolink Altas PT Ultra + SP : la surveillance haut de gamme et autonome
Avec son design imposant et ses performances dignes d’un dispositif professionnel, la Reolink Altas PT Ultra + SP s’impose comme l’une des solutions les plus complètes du constructeur. Pensée pour ceux qui veulent une surveillance extérieure sans concession, cette caméra 4K se distingue par sa capacité à filmer à 360 degrés grâce à sa tête motorisée, tout en assurant une couverture verticale important.
Mais ce qui fait la force de ce modèle, c’est surtout son autonomie. Grâce à sa batterie longue durée, qui plus est couplée à un panneau solaire (lequel est fourni dans la version “+ SP”), elle ne dépend d’aucune alimentation filaire. Une fois installée, elle fonctionne de manière totalement indépendante, et s’avère donc idéale pour les zones où le câblage est compliqué et/ou si la caméra est hors de portée (un jardin,un toit, une allée, un portail éloigné…)
La qualité d’image n’est pas en reste : la technologie ColorX de Reolink permet de conserver une vision nocturne en couleur, sans se contenter d’un simple mode infrarouge. Les détails restent nets, même de nuit, et les mouvements sont suivis automatiquement grâce à la motorisation intelligente.
C’est donc une caméra conçue pour durer, qui conviendra parfaitement à ceux qui recherchent la tranquillité d’esprit absolue. Et en cette période de Black Friday, la voir affichée avec une remise conséquente (de 25%) rend son acquisition d’autant plus tentante.
Reolink Duo 3V PoE : la robustesse avant tout
Version plus résistante de la précédente, la Reolink Duo 3V PoE reprend les mêmes caractéristiques techniques que la Duo 3, tout en y ajoutant une construction renforcée. Elle est certifiée IK10, un indice de protection qui garantit une excellente résistance aux chocs et aux actes de vandalisme. C’est une caméra pensée pour les environnements exigeants, comme les parkings, les entrepôts, ou les zones d’accès où les appareils peuvent être exposés à des risques physiques.
On retrouve la même qualité d’image en 16 mégapixels et la même couverture panoramique de 180°. L’étanchéité IP67 lui permet de résister sans difficulté aux intempéries, ce qui en fait un choix évident pour une installation permanente en extérieur.
Dans le cadre d’un système PoE, la Duo 3V PoE s’intègre parfaitement avec les autres produits de la marque et peut être pilotée depuis l’application Reolink, aussi bien sur smartphone que sur PC. En plus des alertes en temps réel, elle offre un suivi précis des mouvements et une excellente gestion de la lumière, de jour comme de nuit.
En promotion, cette caméra antivandale devient particulièrement intéressante pour les utilisateurs souhaitant un dispositif à la fois puissant, durable et sécurisé. En somme, une solution professionnelle à prix grand public.
Reolink TrackMix WiFi : flexibilité et double objectif
La Reolink TrackMix WiFi s’adresse à ceux qui veulent conjuguer performance et simplicité d’installation. Contrairement aux modèles PoE, elle fonctionne en Wi-Fi, ce qui la rend idéale pour ceux qui ne souhaitent pas tirer de câbles. Son point fort ? Un système de double objectif combinant un grand-angle et un téléobjectif, pour offrir à la fois une vue d’ensemble et un zoom précis sur les zones de mouvement.
La caméra est motorisée et peut suivre automatiquement un sujet en mouvement, tout en ajustant son zoom pour ne rien perdre de la scène. Ce suivi intelligent, couplé à une résolution en 4K, promet de capturer des images nettes et détaillées dans toutes les conditions. De plus, la compatibilité avec le Wi-Fi 6 garantit une connexion stable, même dans les environnements où plusieurs appareils sont déjà connectés au réseau.
L’installation reste simple, et la caméra peut être fixée aussi bien sur une façade que sur un poteau. Elle trouve aisément sa place dans un jardin, une cour ou une allée. Comme toujours chez Reolink, l’application mobile permet de consulter le flux en direct, de revoir les enregistrements, de recevoir des alertes dès qu’un mouvement est détecté…
En cette période de promotions, la TrackMix WiFi se distingue par son excellent rapport entre facilité d’usage et qualité d’image, avec une remise de 30% là aussi. C’est un choix judicieux pour tous ceux qui veulent un dispositif performant sans passer par une installation filaire complexe.