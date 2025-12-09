La G5 Pro ne se contente pas de filmer : elle devient le cœur d’un écosystème domestique. Son capteur 4 MP avec ouverture f/1.0 et capteur 1/1,8" offre une image très lumineuse et détaillée, même en pleine nuit grâce à son projecteur LED réglable 3000K. La vision nocturne en couleurs réelles est l’un de ses plus gros atouts, surtout pour surveiller une entrée ou un jardin pendant les longues soirées d’hiver.

Elle dispose d’un hub intégré capable de connecter jusqu’à 80 appareils Aqara Zigbee ou 40 Thread, ou un mix des deux. C’est une solution particulièrement intéressante pour ceux qui veulent débuter ou étendre leur installation domotique. Grâce à Matter, elle relie entre eux des appareils de marques différentes, ce qui simplifie grandement la vie au quotidien.

La sécurité n’est pas en reste : stockage eMMC de 8 Go chiffré, compatibilité HomeKit Secure Video, support NAS, RTSP et Aqara Cloud. L’IA locale peut identifier des situations précises, intrus, colis, aboiements, pleurs de bébé, obstruction de l’objectif, tout en fonctionnant même si Internet tombe.

Enfin, son design IP65 lui permet de résister à la pluie, au froid extrême jusqu’à -30°C et à la poussière, idéal pour une caméra installée à l’extérieur toute l’année.