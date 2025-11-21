Alors que la domotique continue de se généraliser dans les foyers français, la sécurité résidentielle devient un élément central de l’équipement numérique. Le Black Friday est là pour brader les prix de ces équipements.
Surveiller sa maison, vérifier une livraison ou simplement garder un œil sur les accès n’a jamais été aussi important. Cette année, le Black Friday 2025 offre une occasion privilégiée de s’équiper : Reolink affiche en effet de fortes remises sur plusieurs de ses dispositifs, des caméras extérieures haute définition à sa sonnette vidéo dédiée au contrôle des entrées.
Déjà reconnue pour son approche simple et efficace, la marque met en avant des promotions pensées pour démocratiser la vidéosurveillance domestique. Plusieurs modèles profitent de baisses significatives, permettant d’accéder à des équipements performants à moindre coût. Voici un aperçu des références les plus pertinentes à considérer pendant cet événement.
Les offres Reolink à saisir pour le Black Friday
- La caméra Altas PT Ultra + PS à 149,99€ au lieu de 229,99€
- La caméra Duo 3V PoE à 189,99€ au lieu de 199,99€
- La caméra TrackMix WiFi à 139,99€ au lieu de 199,99€
- La caméra Duo 3 PoE à 132,99€ au lieu de 199,99€
- La sonnette Video Doorbell WiFi à 94,99€ au lieu de 139,99€
Reolink Duo 3 PoE : la vision panoramique en ultra haute définition
Référence incontournable de la gamme Reolink, la Duo 3 PoE (et son look pour le moins imposant) mise sur la puissance et la précision. Sa particularité réside dans son double objectif, capable de fusionner deux flux vidéo pour créer une image panoramique de 180 degrés, en 16 mégapixels. Autrement dit, une seule caméra suffit pour couvrir tout un espace extérieur sans angle mort, et force est d’admettre que c’est plutôt pratique.
Pendant le Black Friday, la Duo 3 PoE bénéficie d’une réduction non négligeable de 30%, (il vous faudra cliquer sur le coupon disponible pour bénéficier de la réduction) une aubaine pour quiconque souhaite renforcer la sécurité de son extérieur sans forcément avoir à multiplier les caméras pour couvrir tous les angles.
L’alimentation PoE (Power over Ethernet) en fait une solution idéale pour les installations fixes et stables. Le câble réseau assure à la fois la connexion et l’alimentation électrique, limitant les besoins en entretien et garantissant une transmission sans latence. La Duo 3 PoE est donc particulièrement adaptée aux habitations déjà équipées d’un réseau câblé, mais aussi aux professionnels cherchant à protéger un local ou encore un parking.
La vision nocturne couleur, la détection de mouvement et la gestion intelligente des alertes viennent compléter un ensemble extrêmement cohérent. Ce modèle incarne bien l’approche de Reolink : des produits simples à paramétrer, mais technologiquement très avancés.
Reolink Video Doorbell WiFi : la sonnette connectée indispensable
La Reolink Video Doorbell WiFi vient compléter la panoplie de sécurité domestique. Cette sonnette connectée ne se contente pas d’afficher la personne qui sonne à la porte : elle propose une véritable expérience de surveillance de l’entrée du domicile.
Avec 30% de remise, la Video Doorbell WiFi voit son prix passer de 139,99€ à 94,99€.
Dotée d’un capteur 5 mégapixels, elle offre une image claire et détaillée, y compris de nuit. Sa connectivité Wi-Fi bi-bande permet de s’intégrer facilement à n’importe quel réseau domestique, et son installation ne prend que quelques minutes. Comme les caméras de la marque, elle dispose d’un audio bidirectionnel, pratique pour échanger avec un livreur ou un visiteur, même à distance.
L’application Reolink centralise toutes les notifications : l’utilisateur reçoit une alerte sur son smartphone à chaque détection de mouvement, avec possibilité de visionner l’enregistrement ou d’engager la conversation instantanément. Le système de détection intelligente sait faire la différence entre une personne, un véhicule ou un colis, afin d’éviter les fausses alertes.
A l’instar d’autres sonnettes connectées, le modèle signé Reolink se charge d’avertir le propriétaire d’une présence aux abords de sa porte d’entrée avant même que le visiteur n’ait pu presser le bouton d’appel. Un accessoire indispensable à nos yeux, que l’on habite une maison ou même un appartement dont le bâtiment serait dépourvu d’interphone vidéo. Côté branchement, la sonnette fonctionne sur batterie ou via le câblage d’une sonnette existante.
Pour qui souhaite moderniser sa porte d’entrée et/ou surveiller les allées et venues devant sa porte d’entrée sans investir dans une caméra extérieure complète, la Doorbell WiFi constitue une solution simple, élégante et redoutablement efficace. Et avec les réductions Black Friday, c’est peut-être le moment idéal pour s’équiper.