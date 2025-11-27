Reolink propose une gamme complète qui s’adapte à tous les besoins : pour l’intérieur comme pour l’extérieur, avec option solaire, connectivité 4G ou Wi-Fi, et intelligence artificielle pour détecter les moindres mouvements.
Il n’est plus vraiment nécessaire de vanter les mérites des caméras de sécurité intelligentes tant elles se sont imposées comme une évidence. Ces dispositifs ont transformé le secteur de la surveillance en permettant de garder un œil sur son logement de façon simple et rapide.
Suivre les allées et venues, recevoir une alerte au moindre mouvement douteux, vérifier que les enfants sont bien rentrés ou que le chat ne fait pas de bêtises… tout devient facile. Reste à dénicher la caméra intelligente qui correspond à son mode de vie, à la configuration de son logement, et à ce besoin de tranquillité qui n’a pas de prix.
Et à l’approche des fêtes, avec la vague des promotions du Black Friday, difficile de rêver meilleur moment pour s’équiper. D’autant que Reolink multiplie les offres sur sa gamme de caméras intelligentes : modèle pour l’intérieur ou l’extérieur, avec panneau solaire pour une autonomie totale, ou sonnette connectée pour sécuriser l’entrée. Bref, chacun peut y trouver la solution idéale pour sécuriser son chez-soi !
Les bons plans Reolink pour le Black Friday
- Caméra Reolink Argus Series B430 + panneau solaire : à 99,99 € (-26 %)
- Caméra Reolink E330 (intérieur) : à seulement 29,99 € (-40 %)
- Caméra Reolink E540 (extérieur) : pour 69,99 € (-36 %)
- La sonnette connectée Reolink D340W à 89,99 € (-25 %)
- Caméra Reolink Go Series G330 (4G) + panneau solaire : à 154,99 € (-8 %)
Reolink B430 : une caméra extérieure avec panneau solaire
Pour sécuriser facilement l’extérieur de votre maison, la Reolink B430 fonctionne sur batterie et se recharge via un panneau solaire, ce qui permet une installation flexible, et sa connexion Wi-Fi lui assure une installation adaptable où vous en avez besoin. Une caméra complète avec panneau solaire et fonctionnalités avancées, proposée à 99,99 €.
Offre spéciale : était à 134,99 €, maintenant à 99,99 € chez Fnac, Darty, et Boulanger.
La B430 se distingue par son capteur 5MP (Résolution 2K+) offrant une vision nocturne couleur, ainsi que par son système panoramique/inclinable permettant un suivi automatique à 360°. Elle est compatible Wi-Fi bi-bande pour une connexion plus stable et plus rapide, et son panneau solaire détachable facilite une installation encore plus adaptable.
Détection intelligente des personnes, véhicules et animaux, alertes en temps réel, projecteurs puissants, sirène intégrée et capacité à suivre les mouvements : la B430 couvre efficacement l’ensemble de votre extérieur.
Reolink E330 : la caméra discrète pour l’intérieur
Son capteur 5 MP (Résolution 2K+) fournit des images détaillées, les enregistrements peuvent être sauvegardés en local ou dans le cloud, et les notifications sont immédiates.
Elle se distingue aussi par ses fonctions intelligentes : suivi automatique des mouvements, détection des personnes et des animaux, audio bidirectionnel… auxquelles s’ajoutent deux fonctions pratiques au quotidien :
- le Privacy Mode, qui désactive temporairement la capture vidéo et audio afin de garantir une véritable zone de confidentialité lorsque vous êtes à la maison ;
- la détection des pleurs, pratique pour la surveillance d’un bébé.
Reolink E540 : la caméra extérieure avec zoom 3x
En quête d’un système tout-en-un pour contrôler les allées et venues à l’extérieur de votre logement ? La caméra de surveillance Reolink E540 ne se contente pas de filmer l’extérieur, elle intègre également des spots qui éclairent l’environnement ainsi qu’une sirène afin de décourager les intrus.
Une caméra intelligente pour l’extérieur, équipée de projecteurs LED et même d’une sirène. On peut difficilement trouver mieux pour 69,99 € (-36 %), chez la Fnac, Darty et Boulanger.
Conçue pour une installation filaire en extérieur, la Reolink E540 se connecte au réseau via Wi-Fi et se contrôle facilement depuis un smartphone ou via l’assistant Google. Son capteur 5 MP enregistre des images nettes, de jour comme de nuit, et son zoom optique 3x permet de distinguer les moindres détails, comme une plaque d’immatriculation ou une personne essayant de franchir une clôture.
Elle est d’autant plus pertinente que la fonction suivie, avec rotation horizontale à 355° et inclinaison verticale à 50°, permet de ne rien manquer. Vous pouvez même configurer jusqu’à 64 points prédéfinis afin de surveiller instantanément vos zones sensibles. Quant à la technologie embarquée d’analyse des mouvements, elle fait la distinction entre les personnes, véhicules et animaux. Enfin, pour couronner le tout, l’audio bidirectionnel permet de communiquer à distance, par exemple avec un livreur.
Reolink : la sonnette connectée intelligente
Pour ceux qui veulent surveiller leur porte d’entrée, la sonnette connectée D340W détecte les personnes et les colis, de jour comme de nuit, et transmet des alertes instantanées sur votre smartphone. Qui plus est, grâce au microphone et au haut-parleur intégrés, vous pouvez même parler directement à vos visiteurs.
À 89,99 € (-25 %), la sonnette D340W combine praticité, sécurité et confort au quotidien. Retrouvez la sonnette chez la Fnac, Darty et Boulanger.
Son capteur grand-angle 2K+ immortalise chaque détail, le carillon inclus vous prévient lorsqu’une personne se présente devant la porte, et les images peuvent être enregistrées localement ou dans le cloud.
Reolink Go Series G330 : 4G et solaire pour une installation sans contraintes
La Reolink G330 fonctionne grâce à un panneau solaire et profite d’une connectivité 4G, ce qui permet une installation dans les zones sans électricité ni Wi-Fi. Parfaite pour les lieux difficiles d’accès, un camping-car ou une zone isolée par exemple.