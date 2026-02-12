Les vacances scolaires de février ont déjà débuté et le trafic se densifie sur les axes menant aux stations. Dans ce contexte, le Pass Ulys Télépéage propose actuellement 6 mois d’abonnement offerts avec le code ULYS0625, sans frais de mise en service et sans engagement.

Ensuite, la formule Classic est facturée 2,20 € uniquement les mois où vous l’utilisez, et 0 € les mois sans trajet autoroutier.