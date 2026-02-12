Chaque hiver, les départs en vacances scolaires transforment les péages en véritables points de tension. Avec 6 mois offerts sur le Pass Ulys Télépéage, l’opérateur mise sur le bon timing pour convaincre les automobilistes d’anticiper leurs trajets.
Les vacances scolaires de février ont déjà débuté et le trafic se densifie sur les axes menant aux stations. Dans ce contexte, le Pass Ulys Télépéage propose actuellement 6 mois d’abonnement offerts avec le code ULYS0625, sans frais de mise en service et sans engagement.
Ensuite, la formule Classic est facturée 2,20 € uniquement les mois où vous l’utilisez, et 0 € les mois sans trajet autoroutier.
L’essentiel en bref :
- 0 € pendant 6 mois avec le code ULYS0625
- Puis 2,20 € par mois utilisé, 0 € sinon
- Sans engagement ni frais de mise en service
- Voies réservées sur toutes les autoroutes de France
- Paiement dans plus de 1 000 parkings
- Application mobile pour suivre dépenses et trajets
Une offre pensée pour fluidifier vos trajets d’hiver
Difficile d’ignorer l’intérêt du télépéage lorsque les files s’allongent aux barrières. Pendant les vacances scolaires, emprunter une voie réservée et passer jusqu’à 30 km/h permet de gagner du temps et d’éviter les arrêts répétés.
La promotion actuelle tombe à point nommé : 0 € pendant six mois, puis 2,20 € les mois utilisés seulement (hors péages et parkings). Autrement dit, si vous concentrez vos déplacements sur février, mars ou quelques week-ends printaniers, vous limitez le coût fixe. L’absence d’engagement renforce encore la souplesse de la formule.
Un service qui va au-delà du simple passage au péage
Sur le terrain, le Pass Ulys Télépéage simplifie d’abord le passage en gare de péage grâce aux voies dédiées accessibles sur l’ensemble du réseau autoroutier français. Vous ne manipulez plus de ticket ni de carte bancaire : le badge est reconnu automatiquement et le paiement est débité le mois suivant.
Le service s’étend également au stationnement, avec un accès à plus de 1 000 parkings équipés (centres-villes, gares, aéroports). L’application Ulys centralise vos dépenses (péage, parking, recharge électrique), propose l’info trafic en temps réel et permet de filtrer les services disponibles sur votre trajet. Pour une famille qui enchaîne autoroute, pause sur aire et parking en station, cette continuité d’usage apporte un vrai confort.
Télépéage : un confort, pas une réduction sur le péage
Il est important de le rappeler : le Pass Ulys Télépéage ne réduit pas le tarif des péages eux-mêmes. Son intérêt réside dans le gain de temps, la fluidité et la simplification du paiement.
Face à un règlement classique par carte bancaire, la différence se joue surtout lors des pics de trafic. En période creuse, l’avantage est moins spectaculaire, même si le confort d’usage reste appréciable.
✅ Les points forts
- 6 mois offerts au bon moment avant les départs d’hiver
- Facturation uniquement les mois où vous circulez
- Voies réservées pour éviter les files aux péages
- Compatible avec plus de 1 000 parkings
- Application complète pour piloter vos trajets
❌ Les limites
- Aucun impact sur le prix des péages
- Intérêt limité pour un usage très occasionnel
- Abonnement déclenché dès qu’un mois comporte un trajet
✅ Verdict de la rédaction : une solution cohérente pour les départs chargés
À l’approche des vacances scolaires d’hiver, le Pass Ulys Télépéage avec 6 mois offerts s’inscrit dans une logique de confort et d’anticipation. L’offre est particulièrement pertinente si vous prévoyez plusieurs trajets sur autoroute dans les mois à venir, sans vouloir vous engager sur la durée.
Le Pass Ulys Télépéage permet-il de payer moins cher les péages ?
Non. Le badge ne modifie pas le tarif des péages. Il permet en revanche d’emprunter des voies réservées, de gagner du temps et de simplifier le paiement.
Qu’est-ce que le péage en Flux Libre ?
Le Flux Libre est un système sans barrière permettant de circuler sans s’arrêter. Le passage est détecté automatiquement et le montant est débité via le Pass Ulys Télépéage. Ce dispositif est déjà en place sur plusieurs axes, dont l’A79, certaines portions de l’A10, de l’A4, de l’A13 et de l’A14.
Peut-on commander plusieurs badges ?
Oui. Il est possible de commander plusieurs badges depuis le même espace client, notamment si vous utilisez plusieurs véhicules légers.
