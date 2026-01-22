Soldé à seulement 349.99 € pendant les soldes, le roborock QV 35A aspire et lave les sols en un seul passage. Concentré de modernité, ses nombreux équipements lui permettent de garder votre intérieur propre en permanence.
Le Roborock QV 35A passe à 349,99 € chez Amazon, soit une baisse de 35 % par rapport au prix moyen. Ce robot aspirateur laveur prend en charge le ménage quotidien, il aspire et lave les sols sans effort grâce à sa station multifonction et sa serpillière rotative. Pratique pour gagner du temps après une longue journée, surtout quand on a des enfants ou un animal qui sème des miettes partout.
L'aspirateur robot combine une aspiration puissante et une serpillière rotative. Il enlève la poussière sur les tapis et nettoie les taches au sol sans effort. Son système anti-enchevêtrement limite les blocages, même si des cheveux traînent au sol.
- Puissance d'aspiration élevée de 8000 Pa pour un nettoyage en profondeur
- Station multifonctionnelle avec vidange et nettoyage automatique de la serpillière
- Serpillière rotative à 200 tours par minute et relevable de 10 mm
- Système anti-enchevêtrement efficace pour les cheveux et poils d'animaux
- Cartographie intelligente et détection des obstacles pour naviguer sans heurter les meubles
- Hauteur de certains seuils difficile à franchir en mode lavage
- Station encombrante pour les petits espaces
- Nécessite un entretien régulier des réservoirs pour maintenir la performance
Un aspirateur robot qui simplifie le quotidien
Aspirateur robot, c'est le terme qui revient souvent quand on parle de gagner du temps à la maison. Le modèle Roborock QV 35A s'intègre facilement dans la routine d'un appartement ou d'une maison familiale. Il aspire et lave les sols en un seul passage, ce qui réduit les corvées et laisse plus de temps pour soi, ou pour ce qui compte vraiment après une journée de travail.
Grâce à sa station qui prend en charge la recharge et le nettoyage de la serpillière, il limite les manipulations. On peut parfois oublier qu'il travaille en silence, même quand on regarde un film ou qu'on reçoit des amis. Certains diront que ce confort devient vite indispensable quand on y a goûté.
Un robot pensé pour la simplicité au quotidien
Sur Amazon, le Roborock QV 35A Set s'affiche à 349,99 €. Ce modèle compact facilite l'entretien régulier des sols, tout en occupant peu de place une fois rangé. Son fonctionnement autonome convient à ceux qui veulent limiter les contraintes au quotidien.
