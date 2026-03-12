C’est une réduction d’une ampleur inhabituelle pour un téléphone sorti en 2025. Amazon applique une remise de 500€ sur le Pixel 10 Pro 256 Go, le ramenant à 699 €, un seuil psychologique fort qui place ce flagship au niveau tarifaire d’un milieu de gamme musclé.

Ce positionnement change radicalement le calcul pour l’acheteur : là où le prix de lancement imposait un arbitrage difficile face à la concurrence Samsung ou Apple, le rapport valeur/prix bascule clairement en faveur du Pixel. Les Ventes Flash de Printemps sont généralement limitées dans le temps, ce qui ajoute une vraie pression à la décision.