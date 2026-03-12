Les Ventes Flash de Printemps d’Amazon propulsent le Google Pixel 10 Pro 256 Go à 699€, soit une chute de 500€ par rapport à son prix de lancement. Avant de craquer, voici ce que vaut réellement cette offre et à qui elle s’adresse vraiment.
Le Google Pixel 10 Pro fait partie des smartphones Android les plus aboutis de 2025, et le voir passer sous la barre symbolique des 700 € mérite qu’on s’y attarde sérieusement. Lancé à 1 199 €, ce flagship de Google s’adresse à ceux qui recherchent un appareil photo de très haut niveau, un écran premium et un suivi logiciel sur la durée. Dans le cadre des Ventes Flash de Printemps Amazon, vous pouvez profiter de cette remise exceptionnelle directement sur la fiche produit Amazon
Un flagship à -42% : ce que cache vraiment cette promotion
C’est une réduction d’une ampleur inhabituelle pour un téléphone sorti en 2025. Amazon applique une remise de 500€ sur le Pixel 10 Pro 256 Go, le ramenant à 699 €, un seuil psychologique fort qui place ce flagship au niveau tarifaire d’un milieu de gamme musclé.
Ce positionnement change radicalement le calcul pour l’acheteur : là où le prix de lancement imposait un arbitrage difficile face à la concurrence Samsung ou Apple, le rapport valeur/prix bascule clairement en faveur du Pixel. Les Ventes Flash de Printemps sont généralement limitées dans le temps, ce qui ajoute une vraie pression à la décision.
Ce que le Pixel 10 Pro apporte au quotidien
Difficile d’aborder le Pixel 10 Pro sans parler de son bloc photo, véritable raison d’être de l’appareil. Il embarque un triple capteur 50 + 48 + 48 Mpx à l’arrière avec enregistrement vidéo jusqu’en 8K, couplé à une caméra frontale de 42 Mpx avec autofocus. L’écran Super Actua OLED de 6,3 pouces affiche jusqu’à 3 300 nits de luminosité de crête, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz grâce à la technologie LTPO, une dalle que la rédaction Clubic qualifiait d’« exception » dans son test complet.
Côté logiciel, le Pixel 10 Pro tourne sous Android 16 avec la promesse de sept ans de mises à jour, un avantage considérable sur le long terme, et intègre la puce maison Tensor G5 épaulée par 16 Go de RAM LPDDR5X pour un multitâche sans accroc.
Ce que le Pixel 10 Pro apporte au quotidien
Difficile d’aborder le Pixel 10 Pro sans parler de son bloc photo, véritable raison d’être de l’appareil. Il embarque un triple capteur 50 + 48 + 48 Mpx à l’arrière avec enregistrement vidéo jusqu’en 8K, couplé à une caméra frontale de 42 Mpx avec autofocus.
L’écran Super Actua OLED de 6,3 pouces affiche jusqu’à 3 300 nits de luminosité de crête, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz grâce à la technologie LTPO, une dalle que la rédaction Clubic qualifiait d’« exception » dans son test complet.
Côté logiciel, le Pixel 10 Pro tourne sous Android 16 avec la promesse de sept ans de mises à jour, un avantage considérable sur le long terme, et intègre la puce maison Tensor G5 épaulée par 16 Go de RAM LPDDR5X pour un multitâche sans accroc.
Face aux concurrents, où se situe vraiment le Pixel 10 Pro ?
À 699 €, le Pixel 10 Pro se retrouve dans une zone tarifaire où il fait figure d’ovni. Samsung et Apple ne proposent rien d’équivalent en photo ou en suivi logiciel à ce prix, mais la puce Tensor G5 ne rivalise pas en performances brutes avec le Snapdragon 8 Elite du Galaxy S25 ou la puce A19 Pro de l’iPhone 17 Pro.
✅ Les points forts
- Un écran OLED exceptionnel, parmi les plus lumineux du marché (3 300 nits de crête), idéal en plein soleil
- Un bloc photo maîtrisé de bout en bout, en photo comme en vidéo 8K, avec un rendu nocturne remarquable
- Sept ans de mises à jour garanties, une longévité rare dans l’univers Android
- Support de la recharge sans fil Qi 2 et design soigné avec verre Gorilla Glass Victus 2
- 16 Go de RAM pour un multitâche fluide et pérenne
❌ Les points faibles
- La puce Tensor G5 chauffe significativement sous charge soutenue, bridant ponctuellement les performances
- L’autonomie reste juste pour un flagship de ce gabarit, avec une batterie de 4 870 mAh qui ne tient pas toujours deux jours
- Plusieurs fonctions IA sont indisponibles en France, ce qui prive l’utilisateur d’une partie de la proposition de valeur de Google
- Pas de slot microSD : 256 Go de stockage UFS 3.1 non extensible, à anticiper selon vos usages
✅ Verdict de la rédaction :
À 699 €, le Google Pixel 10 Pro 256 Go devient l’un des photophones Android les plus intéressants du moment, particulièrement pour les amateurs de photo mobile, les utilisateurs qui valorisent la longévité logicielle, ou ceux qui veulent un écran d’exception sans débourser plus de 1 000 €.
En revanche, si les performances gaming en soutenu ou l’autonomie deux jours sont des critères non négociables pour vous, il vaudra mieux regarder du côté du Galaxy S25 ou patienter une prochaine remise sur le Pixel 10 Pro XL. Les Ventes Flash de Printemps ne durent pas éternellement : si le profil vous correspond, 699 € pour ce niveau de finition et ce suivi logiciel, c’est une fenêtre à ne pas laisser passer.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 110 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète