Pour les soldes, Amazon propose un excellent deal sur un téléviseur dernier cri de la marque Samsung ! Avec son écran QLED, sa diagonale de 65 pouces et son processeur Q4 AI, le Samsung 65Q7F3 a tout pour plaire !
Le Samsung 65Q7F3 s'affiche à 479,99 € chez Amazon ce mercredi, soit une baisse de 19 % sur son tarif moyen. Ce téléviseur QLED 65 pouces facilite le visionnage quotidien, que ce soit pour regarder un film ou suivre une série en famille.
Il affiche des couleurs plus vives grâce à la technologie Quantum Dots. Le processeur Q4 AI ajuste automatiquement l'image selon la scène, ce qui améliore le confort lors de soirées films ou de matchs en direct.
- Affichage QLED 4K de 163 cm pour une image lumineuse et contrastée
- Processeur Q4 AI pour une optimisation intelligente selon les contenus
- Compatibilité Airplay, WiFi, applications opérateurs et Gaming Hub intégrés
- Technologie Q-Symphony et OTS Lite pour un son immersif synchronisé
- Système Knox Security pour une protection avancée des données
- Fréquence d'affichage limitée à 50 Hz, moins adaptée aux jeux ultra rapides
- Absence de rétroéclairage Mini-LED, contrastes moins profonds dans l'obscurité
- Pied central fixe, moins de flexibilité pour l'installation
Une télévision connectée pensée pour le confort quotidien
Télévision rime ici avec simplicité d'usage et plaisir partagé. La Samsung TV AI 65 pouces se fond dans le salon, que ce soit pour suivre une série en famille ou improviser une soirée cinéma. L'image 4K, renforcée par la technologie QLED, offre des couleurs qui restent vives même en pleine journée. On remarque la fluidité des menus, très pratique lorsque l'on passe d'une application à l'autre sans attendre. La connexion sans fil, via Wi-Fi ou Airplay, simplifie le partage de contenus depuis un smartphone ou une tablette.
La gestion du son se fait naturellement grâce à la fonction Q-Symphony, qui synchronise la télé avec une barre de son compatible. On apprécie aussi la présence de Knox Security, qui protège les données personnelles lors de l'utilisation des applications intégrées. On peut trouver que l'ensemble facilite le quotidien, surtout quand tout s'enchaîne sans bug ni surprise technique.
Une offre imbattable
Amazon propose actuellement le Samsung QLED 65Q7F3 à 479,99 €, un prix intéressant au vu de ses fonctionnalités connectées et de son format généreux. Ce modèle s'intègre facilement dans un salon et reste pratique à installer malgré sa taille. Sa simplicité d'utilisation facilite la prise en main au quotidien, même pour un public peu technophile.
