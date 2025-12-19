Cumuler les plateformes de streaming est devenu un luxe. Avec RAT+, CANAL+ propose aux moins de 26 ans une formule ultra complète à 19,99 € par mois au lieu de 34,99 €, regroupant CANAL+ et plusieurs grandes plateformes, dont Netflix, Max, Paramount+ et Apple TV+. Un abonnement unique, à prix réduit, qui change clairement la donne.
Le streaming premium est devenu trop cher pour les jeunes publics
Regarder des séries, des films et suivre les sorties du moment fait désormais partie du quotidien. Le problème, c’est que chaque plateforme arrive avec son propre abonnement. Netflix d’un côté, Max pour les séries HBO, Paramount+ pour certaines exclusivités, Apple TV+ pour ses productions originales, sans oublier le sport et le cinéma.
Pour les moins de 26 ans, étudiants ou jeunes actifs, la facture grimpe vite. Et c’est souvent là que l’on commence à faire des choix frustrants, en résiliant un service pour en garder un autre. CANAL+ tente ici une approche différente.
RAT+, une offre pensée pour regrouper plutôt que multiplier
Avec RAT+, l’objectif est clair : proposer un abonnement centralisé qui donne accès à une large palette de contenus premium, sans obliger à empiler les abonnements.
À travers CANAL+, l’utilisateur retrouve le cinéma récent, les créations originales de la chaîne et des événements sportifs sélectionnés. À cela s’ajoutent plusieurs plateformes majeures, dont Netflix, Max (ex-HBO), Paramount+ et Apple TV+, accessibles depuis un même environnement.
Un catalogue qui couvre tous les usages
RAT+ s’adresse à une génération aux goûts variés. Séries événement, films récents, documentaires, divertissements et productions internationales se côtoient dans une offre unique.
Netflix apporte son catalogue grand public et ses séries incontournables. Max complète avec des productions HBO reconnues. Paramount+ et Apple TV+ ajoutent leurs exclusivités. CANAL+ assure la cohérence de l’ensemble, avec une programmation éditorialisée et une expérience fluide.
Résultat, il devient difficile de manquer de contenu, quel que soit le moment ou l’humeur.
19,99 € au lieu de 34,99 €, un tarif qui change tout
La réduction est loin d’être symbolique. 15 € de moins chaque mois, c’est une économie significative sur l’année. À ce tarif, RAT+ devient souvent moins cher que deux abonnements pris séparément.
Pour les moins de 26 ans, cette offre permet d’accéder à un écosystème premium sans exploser le budget. Le rapport contenu/prix devient particulièrement compétitif, surtout face à la hausse régulière des abonnements de streaming.
Une offre réservée aux moins de 26 ans, et c’est ce qui fait sa force
CANAL+ cible ici clairement les jeunes publics. Étudiants, alternants, jeunes actifs, tous ceux qui consomment beaucoup de contenus mais doivent arbitrer leurs dépenses sont concernés.
Cette exclusivité permet à RAT+ d’afficher un tarif agressif, tout en conservant un niveau de contenu élevé. Pour les moins de 26 ans, c’est une opportunité rare d’accéder à autant de plateformes dans un cadre unique.
✅ Notre verdict
Avec RAT+ à 19,99 € par mois, CANAL+ propose l’une des offres de streaming les plus complètes pour les moins de 26 ans. CANAL+, Netflix, Max, Paramount+ et Apple TV+ réunis à ce prix, c’est une proposition difficile à égaler.
Pour les jeunes utilisateurs qui veulent accéder au meilleur du cinéma, des séries et du divertissement sans multiplier les abonnements, RAT+ s’impose comme un excellent compromis entre richesse de contenu et maîtrise du budget.
Le groupe français Canal+ diffuse ses contenus via le service de SVoD MyCanal. Ce dernier propose un large choix de séries, films, documentaires, etc. Ses fonctionnalités sont variées : multi-live, recommandations, partage d'opinions, grille TV, liste de favoris, téléchargement de vidéos et bien d'autres. Canal+ est disponible en ligne et sur une grande variété de dispositifs (ordinateur, tablette, smartphone, consoles, Smart TV, etc.)
- Des films récents en première diffusion.
- Apple TV+ intégré.
- Des formules avec Netflix, OCS, Paramount+, Max...
- Une interface bien pensée, intuitive...
- Peu de contenus 4K.
- Un prix plus élevé que la concurrence.
- Assez peu de productions exclusives.
- ... mais sujette à quelques bugs
