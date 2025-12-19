Regarder des séries, des films et suivre les sorties du moment fait désormais partie du quotidien. Le problème, c’est que chaque plateforme arrive avec son propre abonnement. Netflix d’un côté, Max pour les séries HBO, Paramount+ pour certaines exclusivités, Apple TV+ pour ses productions originales, sans oublier le sport et le cinéma.

Pour les moins de 26 ans, étudiants ou jeunes actifs, la facture grimpe vite. Et c’est souvent là que l’on commence à faire des choix frustrants, en résiliant un service pour en garder un autre. CANAL+ tente ici une approche différente.