Yale dévoile la Linus® L2 Lite, une serrure connectée pensée pour simplifier les routines du quotidien en combinant confort, sécurité et installation sans effort. Elle s’impose comme un accessoire incontournable pour moderniser son entrée.
À mesure que la maison connectée s’installe dans les habitudes des utilisateurs, l’accès au domicile devient l’un des points où la technologie apporte le plus de confort. Yale, déjà bien implanté dans l’univers de la sécurité, propose désormais la Linus® L2 Lite, une serrure connectée pensée pour un usage simple et fluide. Son objectif est clair, offrir un accès sans clé, une gestion multi-utilisateurs et un contrôle complet depuis l’application Yale Home, le tout sans modifier l’esthétique extérieure de la porte.
Accès sans clé et automatisation intelligente pour un quotidien plus fluide
La Linus® L2 Lite concentre plusieurs technologies pensées pour éliminer les contraintes liées aux clés physiques. Grâce à KeySense™, un simple appui depuis l’intérieur suffit pour déverrouiller la porte, tandis qu’une pression plus longue déclenche le verrouillage automatique après un délai ajustable selon les préférences de chaque foyer.
À l’extérieur, la serrure exploite la géolocalisation et la porte se déverrouille dès que l'utilisateur approche son smartphone. Veillez cependant à garder le téléphone près de vous, dans votre poche ou votre sac, afin que la connexion puisse s'effectuer. Cette automatisation repose sur une communication sécurisée entre la serrure et l’application Yale Home, avec un fonctionnement pensé pour maintenir une continuité même lorsque plusieurs membres du foyer sont enregistrés.
Ces gestes simples accompagnent parfaitement les départs pressés ou les retours chargés de sacs, particulièrement fréquents dans les familles nombreuses.
La gestion multi-utilisateurs fait également partie des fonctions centrales de la L2 Lite. Depuis l’application, il devient possible de créer des accès permanents ou temporaires pour les proches, les invités ou les intervenants ponctuels. Cette flexibilité s’adapte aux appartements, aux maisons en location saisonnière ou encore aux résidences secondaires. Les familles peuvent également associer la serrure au clavier à empreinte digitale pour déverrouiller la porte avec un code ou une empreinte digitale tout en supprimant les risques de perte ou de copie d’une clé physique.
Contrôle renforcé, installation simplifiée et intégration complète dans la maison connectée
La sécurité constitue un axe majeur du développement de la Linus® L2 Lite. Yale met en avant un cryptage avancé pour toutes les communications entre l’application et la serrure, complété par une authentification à deux facteurs pour chaque compte utilisateur. Cette approche limite les risques liés aux accès non autorisés et répond au besoin croissant de protection dans les foyers connectés.
L’application Yale Home joue un rôle central dans cette expérience. Elle offre la possibilité de consulter le journal d’activité, de recevoir des notifications lors de l’ouverture ou de la fermeture de la porte et de suivre les allées et venues en temps réel. Cet aspect intéresse particulièrement les parents souhaitant vérifier les retours d’école ou les propriétaires qui doivent superviser l’accès à distance. Avec le pont Wi-Fi Yale ConnectX, il est également possible de vérifier l’état de la porte, d’ouvrir ou de verrouiller à distance et de consulter l’historique complet des accès depuis n’importe quel endroit.
L’installation constitue un autre point fort de la L2 Lite. Yale a conçu ce modèle pour qu’il puisse être fixé sur la majorité des portes européennes sans perçage ni modification permanente. L’appareil se place à l’intérieur, ce qui le rend totalement invisible depuis l’extérieur et limite par la même occasion les tentatives d’effraction ciblant les serrures connectées. Son format compact lui permet de s’adapter aux logements en location comme aux habitations propriétaires, tout en conservant la possibilité de revenir facilement à une configuration classique si nécessaire.
La compatibilité avec la maison connectée est également assurée. La Linus® L2 Lite fonctionne nativement avec Matter over Thread, ce qui lui permet de s’intégrer dans un large éventail d’écosystèmes connectés. Elle peut communiquer avec Alexa, Google Home, Apple Home et Samsung SmartThings, ce qui facilite l’intégration dans les routines domotiques existantes. Le verrouillage automatique au coucher, l’ouverture synchronisée avec la désactivation de l’alarme ou l’intégration dans un scénario d’arrivée à la maison sont autant de possibilités offertes par cette compatibilité élargie.
Avec un prix de lancement de 139€, elle est disponible depuis le 3 décembre 2025.