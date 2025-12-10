La Linus® L2 Lite concentre plusieurs technologies pensées pour éliminer les contraintes liées aux clés physiques. Grâce à KeySense™, un simple appui depuis l’intérieur suffit pour déverrouiller la porte, tandis qu’une pression plus longue déclenche le verrouillage automatique après un délai ajustable selon les préférences de chaque foyer.

À l’extérieur, la serrure exploite la géolocalisation et la porte se déverrouille dès que l'utilisateur approche son smartphone. Veillez cependant à garder le téléphone près de vous, dans votre poche ou votre sac, afin que la connexion puisse s'effectuer. Cette automatisation repose sur une communication sécurisée entre la serrure et l’application Yale Home, avec un fonctionnement pensé pour maintenir une continuité même lorsque plusieurs membres du foyer sont enregistrés.

Ces gestes simples accompagnent parfaitement les départs pressés ou les retours chargés de sacs, particulièrement fréquents dans les familles nombreuses.