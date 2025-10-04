Verisure, leader de la sécurité connectée en France, lance une offre exceptionnelle : -50 % sur les frais d’installation de ses packs. La mise en service passe ainsi de 499 € HT à seulement 299 € HT. Une opportunité rare pour protéger votre foyer ou votre entreprise avec le n°1 de l’alarme connectée.
La sécurité, un enjeu de plus en plus urgent
Face à la hausse des cambriolages et des intrusions, sécuriser son logement est devenu une priorité. Verisure, n°1 en France et élu Service Client de l’Année 2025, propose des systèmes connectés adaptés à tous les profils : appartement, maison ou local professionnel.
Son offre du moment permet de réduire significativement le coût initial : les frais d’installation et de mise en service sont divisés par deux, avec un tarif ramené à 299 € HT au lieu de 499 € HT. Les packs additionnels bénéficient aussi de cette remise, selon le niveau de protection choisi (Argent, Or ou Platine).
Trois bonnes raisons de choisir Verisure :
- 🔐 Installation professionnelle à -50 %
- 🛡️ Pack de protection modulable selon vos besoins
- 📞 Service client élu n°1 en 2025
Une installation clé en main par des experts
La différence Verisure tient autant à la qualité de son matériel qu’à son accompagnement. Après avoir rempli une demande de devis en ligne, un professionnel établit un diagnostic personnalisé à domicile. Cette étape permet de définir la meilleure configuration selon la taille de votre logement, vos habitudes et vos attentes en matière de sécurité.
L’installation est ensuite réalisée par des techniciens qualifiés, qui s’assurent de la mise en service complète et vous expliquent le fonctionnement du système. En cas de problème, Verisure prend en charge la maintenance et la garantie du matériel, pour une tranquillité d’esprit totale.
- sensorsDétection de mouvements, chocs & ouvertures
- sound_detection_loud_sound105 décibels
- houseUtilisation en intérieur (ext en option)
- videocamTélésurveillance & appel police
- settingsInstallé dans les 48h par un expert
Des packs adaptés à chaque profil
L’offre couvre plusieurs niveaux de protection :
- Pack Protection Argent : installation à 149 € HT après remise, avec un complément de 4 €/mois.
- Pack Protection Or : installation à 249 € HT après remise, avec un complément de 5 €/mois.
- Pack Protection Platine : installation à 349 € HT après remise, avec un complément de 6 €/mois.
Chaque formule inclut des équipements modernes (capteurs, caméras, détecteurs de mouvement) connectés à une centrale de télésurveillance 24/7. En cas d’intrusion ou de tentative d’effraction, les équipes interviennent immédiatement et préviennent les forces de l’ordre si nécessaire.
En plus du matériel inclus, chaque pack donne accès à une sélection de produits supplémentaires au choix afin de personnaliser votre niveau de protection en fonction de vos besoins.
✅ Notre avis sur Verisure
Avec une remise de -50 % sur les frais d’installation, Verisure rend accessible une solution de sécurité haut de gamme. Ses packs modulables, son accompagnement professionnel et son service client primé en font un choix pertinent pour ceux qui veulent allier technologie et tranquillité.