L’un des grands atouts de Verisure est sa connectivité. Grâce à l’application mobile, vous gardez en permanence un œil sur votre domicile : activation ou désactivation de l’alarme, consultation des caméras en direct, alertes en cas de détection suspecte. Vous pouvez même déléguer l’accès temporaire à vos proches ou à une aide à domicile, directement depuis l’appli.

Cette gestion à distance est idéale pour partir en vacances, au travail ou simplement pour vérifier que tout va bien à la maison. En cas de tentative d’intrusion, le centre de télésurveillance reçoit immédiatement l’alerte et déclenche une réponse rapide, qu’il s’agisse d’une alarme sonore, d’un appel ou d’une intervention.