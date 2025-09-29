Chaque année, plusieurs centaines de milliers de foyers sont victimes de cambriolages en France. Une tendance en hausse qui alimente un sentiment d’insécurité, notamment à l’approche de l’automne et de l’hiver, périodes traditionnellement plus propices aux intrusions. Dans ce contexte, investir dans une solution de sécurité fiable devient une priorité pour de nombreux ménages.

C’est dans ce cadre que Verisure se démarque avec son offre : une réduction immédiate de 50 % sur les frais d’installation de ses packs, ramenant le prix de mise en service à seulement 299 € HT au lieu de 499 € HT. Une opportunité rare pour accéder à une protection haut de gamme à moindre coût.