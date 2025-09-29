Face à la recrudescence des cambriolages, de plus en plus de foyers cherchent à sécuriser leurs biens et leurs proches. À l’occasion des French Days, Verisure propose une remise exceptionnelle de -50 % sur l’installation professionnelle de ses packs de protection connectée, avec des abonnements dès 34,90 €/mois.
Une urgence face à la hausse des cambriolages
Chaque année, plusieurs centaines de milliers de foyers sont victimes de cambriolages en France. Une tendance en hausse qui alimente un sentiment d’insécurité, notamment à l’approche de l’automne et de l’hiver, périodes traditionnellement plus propices aux intrusions. Dans ce contexte, investir dans une solution de sécurité fiable devient une priorité pour de nombreux ménages.
C’est dans ce cadre que Verisure se démarque avec son offre : une réduction immédiate de 50 % sur les frais d’installation de ses packs, ramenant le prix de mise en service à seulement 299 € HT au lieu de 499 € HT. Une opportunité rare pour accéder à une protection haut de gamme à moindre coût.
Trois bonnes raisons de passer à Verisure :
- Installation professionnelle à prix réduit (-50 %).
- Packs adaptés aux appartements, maisons et commerces.
- Abonnement dès 34,90 €/mois pour une sécurité 24/7.
La tranquillité d’esprit avant tout
Souscrire à une solution Verisure, c’est avant tout choisir la sérénité. Les packs proposés intègrent des alarmes connectées, caméras intelligentes et détecteurs capables d’alerter en temps réel en cas d’intrusion. L’installation est assurée par des techniciens qualifiés, qui accompagnent chaque client pas à pas pour une prise en main rapide et complète.
Une cliente souligne : « Pour la rapidité d'installation, les bonnes explications, la gentillesse des techniciens et les services apportés. Nous nous sentons en sécurité. » Une satisfaction qui reflète la volonté de Verisure de combiner technologie et service humain pour offrir une protection complète.
- sensorsDétection de mouvements, chocs & ouvertures
- sound_detection_loud_sound105 décibels
- houseUtilisation en intérieur (ext en option)
- videocamTélésurveillance & appel police
- settingsInstallé dans les 48h par un expert
Une solution adaptée à tous les profils
Que vous habitiez un appartement, une maison ou que vous cherchiez à protéger un local professionnel, Verisure propose des solutions modulaires adaptées à chaque besoin. L’offre inclut différents niveaux de protection Argent, Or ou Platine, permettant d’ajuster la sécurité selon votre budget et vos attentes.
Le tout est complété par une surveillance 24/7, garantissant une réactivité immédiate en cas d’alerte. À partir de 34,90 € TTC par mois, vous bénéficiez non seulement de l’équipement, mais aussi d’un suivi constant par les équipes de sécurité.
En réduisant ses frais d’installation de 50 %, Verisure rend la sécurité haut de gamme plus accessible. Face à une hausse des cambriolages préoccupante, cette offre tombe à point nommé pour celles et ceux qui veulent protéger efficacement leur foyer.
