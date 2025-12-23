Verisure frappe fort ce mois de décembre en vous offrant l’installation et la mise en service de sa caméra. Une offre rare pour s’équiper du leader de la télésurveillance en France, élu Service Client de l’Année 2025 et Produit de l’Année 2025.
Sécurisez votre domicile avec une offre exclusive Verisure
La sécurité n’attend pas, surtout quand les cambriolages repartent à la hausse à l’approche de l’hiver. Verisure, n°1 en France avec plus de 1 million de clients, propose une promotion inédite : une caméra à 0€ au lieu de 249€ HT.
Concrètement, pour toute conclusion d’un contrat du 1er au 31 décembre 2025 inclus, avec un engagement de 12 mois, vous sera offert le prix de l’installation et de la mise en service de la caméra Arlo Pro 5.
Trois bonnes raisons de choisir Verisure :
- 🔒 Technologie et réactivité de pointe : Verisure associe détecteurs intelligents, télésurveillance 24/7 et application mobile MyVerisure pour une sécurité complète.
- 💰
Une offre à 0€ sur l’installation de la caméra : bénéficiez aussi d’une mise en service gratuite
- 🏆 Le choix de la confiance : Élu Service Client de l’Année 2025 et Produit de l’Année 2025.
Une installation professionnelle, simple et rapide
Souscrire à Verisure, c’est bien plus qu’un simple achat : c’est une expérience complète de sécurité clé en main. Après votre demande de devis en ligne, un diagnostic personnalisé est réalisé à domicile par un expert. Celui-ci évalue les points sensibles de votre logement afin de concevoir une protection sur mesure. Ensuite, l’installation est effectuée par un professionnel agréé, garantissant une mise en service rapide et sans tracas.
Tous les équipements sont couverts par une maintenance et une garantie continue, assurées par les équipes Verisure. Grâce à l’application MyVerisure, vous gardez un œil sur votre domicile en temps réel : notifications instantanées, consultation de l’état du système, photos capturées par les détecteurs, et même un bouton SOS pour alerter la télésurveillance en cas d’urgence.
- sensorsDétection de mouvements, chocs & ouvertures
- sound_detection_loud_sound105 décibels
- houseUtilisation en intérieur (ext en option)
- videocamTélésurveillance & appel police
- settingsInstallé dans les 48h par un expert
Avec son dispositif de sécurité élu "produit de l'année", la société Verisure est leader en France sur le marché des alarmes avec télésurveillance 24/7. Modulable et certifié APSAD, son système est notamment composé : d'une centrale d'alarme, d'un lecteur de badges, d'une sirène, de détecteurs et de caméras. Sur devis, l'alarme Verisure s'adapte aussi bien aux besoins des professionnels que des particuliers et peut être installée dans les 48 heures suivant la signature du contrat. Elle peut être contrôlée à distance via une app dédiée.
Une remise exceptionnelle : installation et mise en service gratuites de la caméra
C’est le moment parfait pour s’équiper! Vous économisez donc 249€ HT de prix d’installation et de mise en service de la dernière caméra Arlo Pro 5.
Le tout est valable pour toute souscription à une offre Sécurité Totale ou Sécurité 24/7, que vous soyez particulier (engagement de 12 mois) ou professionnel (engagement de 24 mois).
Le complément d’abonnement correspondant de 5€/mois vous sera également offert pour une durée d’un an.
Offre valable pour une durée limitée, ne tardez pas à en profiter avant fin décembre !
✅ Notre avis sur Verisure
Difficile de faire mieux en matière de protection connectée. Avec cette offre sur sa caméra, une application mobile complète, et un service client primé, Verisure s’impose comme la solution de sécurité la plus fiable et la plus rassurante du marché.
Ajoutez à cela la télésurveillance 24/7 et une installation professionnelle, et vous obtenez une offre aussi complète que compétitive.