Si les serrures connectées de WELOCK offrent déjà un confort d’utilisation évident au quotidien, l’ajout du WiFiBOX3 Gateway change radicalement l’expérience utilisateur. Ce petit boîtier discret permet de piloter à distance n’importe quelle serrure Bluetooth de la marque, directement depuis son smartphone, en Wi-Fi. Plus besoin de se trouver à proximité : une simple connexion Internet suffit pour verrouiller ou déverrouiller votre porte, où que vous soyez.

La WELOCK WIFIBOX3 Gateway est proposée à un prix de 99€ durant le Black Friday.

Imaginons que vous attendiez une livraison pendant votre absence : depuis votre bureau ou en vacances, vous pouvez temporairement donner accès à votre logement en un clic. Même chose pour les proches ou amis qui passeraient en votre absence : plus besoin de leur prêter vos clés ou de leur faire retenir un code. La passerelle agit comme un lien permanent entre vous et votre domicile.

L'accessoire permet également de connecter votre serrure connectée WELOCK à l'assistant vocal Alexa d'Amazon. Plus besoin de passer votre smartphone pour ouvrir votre porte d'entrée. Dites simplement à votre enceinte connectée Alexa de déverrouiller la serrure pour que celle-ci s'exécute. Le confort de votre nouvel objet connecté, désormais en mode mains libres pour ouvrir la porte à votre enfant ou votre partenaire, alors que vous êtes dans le bain ou en train de préparer le repas.