Le spécialiste des serrures connectées WELOCK profite du Black Friday pour proposer jusqu’à 45 % de réduction sur plusieurs de ses modèles phares. À la clé : des serrures faciles à installer, connectées en Bluetooth ou Wi-Fi, et pensées pour protéger efficacement votre domicile. Voici les trois références à connaître cette année.
Installer une serrure connectée, c’est adopter une solution qui facilite la vie tout en renforçant la sécurité. Que ce soit pour accéder à son appartement sans clé, surveiller les allées et venues des membres du foyer ou encore accorder un accès temporaire à un proche ou à un professionnel, les produits WELOCK offrent une liberté de contrôle totale, le tout depuis un smartphone ou un clavier externe. Idéales pour les familles, les colocations, ou encore les locations courte durée, ces solutions permettent de gérer intelligemment l’accès au logement sans multiplier les jeux de clés.
Le Black Friday est l'occasion idéale de s'équiper en objets connectés utiles et sûrs pour la maison. Cette année, la marque WELOCK propose des promotions allant jusqu'à 46 % sur plusieurs modèles de serrures connectées, conçues pour moderniser l'accès à votre logement. Trois références se distinguent tout particulièrement : la WELOCK Touch 41, la WeLock Touch 41 Max et la WELOCK Smart Lock With Keypad. Focus sur ces modèles pensés pour conjuguer sécurité, confort et esthétique.
Les offres WELOCK à ne pas manquer pour le Black Friday
WELOCK Touch 41 : la compacité intelligente
Pensée pour les portes standards européennes, la WELOCK Touch 41 se distingue par son format compact et discret. Elle s’installe facilement sur la majorité des cylindres sans intervention sur la porte, ce qui en fait une excellente solution pour les logements anciens ou en location.
Proposée généralement à 169 €, la WELOCK Touch 41 est affichée à 119 € pendant le Black Friday.
Une technologie d'accès multiple
Le modèle propose plusieurs modes de déverrouillage : via empreinte digitale, application smartphone Bluetooth et clés de secours. L’ajout de l’empreinte se fait rapidement, et la serrure peut enregistrer jusqu'à 100 empreintes différentes. Ce système s’avère très pratique dans le cadre d’un usage familial ou de cohabitation. Les parents peuvent par exemple attribuer une empreinte à chaque enfant, sans avoir à confier une clé physique.
Simplicité d’installation et autonomie
Le changement de serrure prend moins de 5 minutes, sans perçage ni cablage. Il suffit de retirer le cylindre de votre porte et de le remplacer par celui intégré à la serrure. Une fois vissé, le tour est joué ! La longueur du cylindre est extensible pour s'adapter à votre porte, peu importe ses spécifications.
Côté autonomie, la WELOCK Touch 41 est alimentée par trois piles AAA pour une autonomie annoncée de 8 mois. En cas de batterie faible, une alerte est envoyée sur l’application, et une alimentation temporaire est possible via un port USB-C.
WELOCK WIFIBOX3 Gateway : une connexion encore plus complète avec Alexa
Si les serrures connectées de WELOCK offrent déjà un confort d’utilisation évident au quotidien, l’ajout du WiFiBOX3 Gateway change radicalement l’expérience utilisateur. Ce petit boîtier discret permet de piloter à distance n’importe quelle serrure Bluetooth de la marque, directement depuis son smartphone, en Wi-Fi. Plus besoin de se trouver à proximité : une simple connexion Internet suffit pour verrouiller ou déverrouiller votre porte, où que vous soyez.
La WELOCK WIFIBOX3 Gateway est proposée à un prix de 99€ durant le Black Friday.
Imaginons que vous attendiez une livraison pendant votre absence : depuis votre bureau ou en vacances, vous pouvez temporairement donner accès à votre logement en un clic. Même chose pour les proches ou amis qui passeraient en votre absence : plus besoin de leur prêter vos clés ou de leur faire retenir un code. La passerelle agit comme un lien permanent entre vous et votre domicile.
L'accessoire permet également de connecter votre serrure connectée WELOCK à l'assistant vocal Alexa d'Amazon. Plus besoin de passer votre smartphone pour ouvrir votre porte d'entrée. Dites simplement à votre enceinte connectée Alexa de déverrouiller la serrure pour que celle-ci s'exécute. Le confort de votre nouvel objet connecté, désormais en mode mains libres pour ouvrir la porte à votre enfant ou votre partenaire, alors que vous êtes dans le bain ou en train de préparer le repas.
Compatible avec toutes les serrures Bluetooth de WELOCK, la WiFiBOX est facile à installer et ne nécessite qu’un port USB pour être alimentée. Elle prend également très peu de place avec une largeur de 90 mm. Vous pouvez la placer sur un meuble ou directement au mur près de la porte pour une connexion sans accrocs avec la serrure connectée et la box internet.
Une fois connectée à votre réseau domestique, elle devient l’élément central de votre écosystème domotique, en assurant un contrôle sécurisé à distance. Une solution idéale pour les propriétaires de résidences secondaires, les hôtes Airbnb ou simplement pour ceux qui souhaitent gérer leur sécurité avec plus de flexibilité.
WELOCK Smart Lock with Keypad : code, empreinte ou clé de secours pour multiplier les usages
Enfin, le modèle Smart Lock With Keypad propose une approche différente avec un clavier numérique intégré. Il permet de créer des codes d’accès permanents ou temporaires, très utile pour les locations de courte durée ou pour les foyers à entrées multiples.
Proposée généralement à 199 €, la WELOCK Smart Lock with Keypad est en promotion à 149 €, soit 50€ de remise.
Empreinte, code ou clé : à vous de choisir votre moyen d'accéder à votre logement
Avec la WELOCK Smart Lock with Keypad, on peut par exemple générer un code valable pour le week-end à un hôte Airbnb, ou encore créer un accès régulier pour une aide à domicile. Elle offre une gestion fine des accès via l’application mobile, avec un suivi complet des entrées et sorties.
Pour déverrouiller votre porte, vous pouvez utiliser le capteur d'empreintes digitale intégré, mais aussi utiliser un code PIN défini par vos soins. Ainsi, vos invités ou vos proches peuvent entrer chez vous avec un code temporaire, désactivable à tout moment ou après une certaine période de temps. Idéal donc si vous louez votre appartement ou votre maison sur une plateforme comme AirBnB. Des clés de secours sont enfin fournies pour palier à toute défaillance technique. Si jamais votre smartphone ou votre serrure n'ont plus de batterie, pas de panique, vous pouvez entrer chez vous simplement.
Alimentée par piles avec accès USB-C
Ce modèle fonctionne aussi à piles AAA avec une autonomie d’environ 8 mois. En cas de batterie vide, une recharge d’urgence est possible par port USB-C situé à la base du cylindre. Le design reste compact, et la pose ne nécessite pas d’outils complexes. Cinq minutes suffisent pour la mettre en place, cinq minutes de plus pour la configurer. C'est un produit accessible à tous, et pas seulement aux experts en bricolage.
Une offre Black Friday à ne pas manquer
Avec ses différents modèles de serrures connectées, WELOCK se positionne comme une marque accessible pour tous ceux qui veulent moderniser leur accès au domicile sans travaux importants. Ce Black Friday 2025 est donc l'occasion idéale pour franchir le pas vers une maison plus sûre, plus pratique et connectée, d'autant plus que la marque propose différents avantages comme une garantie de deux ans, un support à vie ainsi qu'une livraison gratuite de vos commandes.