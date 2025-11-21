La maison connectée n’est plus une vision du futur, c’est une réalité de plus en plus accessible. À l’occasion du Black Friday 2025, SwitchBot met en avant deux serrures connectées qui incarnent cette tendance : le Lock Ultra Vision Combo et le Lock Ultra Touch Combo. Proposés à prix réduit pendant toute la période des promotions, ces deux kits permettent de renforcer la sécurité, le confort et l’automatisation de votre logement, sans pour autant nécessiter de travaux ni de gros investissements.

Les deux packs reposent sur l’écosystème SwitchBot, déjà connu pour ses capteurs, ses rideaux motorisés ou encore ses bots programmables. Cette fois, la marque propose une approche tout-en-un : verrouillage connecté avec capteur d’empreinte. Des solutions pensées pour ceux qui souhaitent un accès intelligent et une surveillance à distance, sans complexité technique.