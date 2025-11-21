Black Friday 2025 : SwitchBot affiche jusqu’à 50 % de réduction sur ses solutions domotiques les plus avancées. À la clé, deux combos taillés pour sécuriser et automatiser la maison en toute simplicité, même à distance.
La maison connectée n’est plus une vision du futur, c’est une réalité de plus en plus accessible. À l’occasion du Black Friday 2025, SwitchBot met en avant deux serrures connectées qui incarnent cette tendance : le Lock Ultra Vision Combo et le Lock Ultra Touch Combo. Proposés à prix réduit pendant toute la période des promotions, ces deux kits permettent de renforcer la sécurité, le confort et l’automatisation de votre logement, sans pour autant nécessiter de travaux ni de gros investissements.
Les deux packs reposent sur l’écosystème SwitchBot, déjà connu pour ses capteurs, ses rideaux motorisés ou encore ses bots programmables. Cette fois, la marque propose une approche tout-en-un : verrouillage connecté avec capteur d’empreinte. Des solutions pensées pour ceux qui souhaitent un accès intelligent et une surveillance à distance, sans complexité technique.
Les offres SwitchBot à saisir pour le Black Friday
- Lock Ultra Vision Combo à 229,99€ au lieu de 299,99€
- Lock Ultra Touch Combo à 179,99€ au lieu de 249,99€
SwitchBot Lock Ultra Vision Combo : votre visage est la nouvelle clé de votre logement
Proposé à 229,99 € au lieu de 299,99 € pendant le Black Friday, Lock Ultra Vision Combo s’adresse aux utilisateurs qui veulent garder un œil sur leur entrée à tout moment. Sa force réside dans l’intégration de la reconnaissance faciale, capable d’identifier chacun des membres de votre famille lorsqu'ils se présentent devant votre porte d'entrée. Pas de code à retenir (ou à oublier), votre visage et ceux de proches sont vos nouvelles clés de maison.
Une caméra qui vous reconnaît
Le cœur du dispositif repose sur la caméra intégrée dans le verrou : un modèle équipé de technologie infrarouge et d’une fonction de détection de mouvement. La détection est assurée par 30 000 points infrarouges envoyés sur le visage de manière invisible, et l'utilisation de la lumière structurée. Si vous avez un iPhone, c'est le même principe qu'avec Face ID. La reconnaissance d'un visage prend moins d'une seconde, avec un taux d'erreur de 0,0001 % selon les données communiquées par la marque. Les données associées à votre visage sont stockées en local sur la serrure et ne sont pas partagées sur les serveurs de la marque pour des raisons évidentes de confidentialité.
Vous pouvez également opter pour le capteur d'empreintes intégrées ou le code PIN. SwitchBot vous laisse l'embarras du choix pour sécuriser votre logement, et la manière dont vous y accédez.
Un verrou connecté sans clé
Le combo comprend également un verrou motorisé à fixer directement sur la serrure existante. Il peut être commandé via l’application SwitchBot, une empreinte digitale ou encore le clavier externe, inclus dans le kit. Concrètement, cela signifie que vous pouvez verrouiller ou déverrouiller votre porte à distance, mais aussi accorder des autorisations temporaires à un proche ou un professionnel (baby-sitter, aide à domicile…).
Par exemple, si un parent ou un enfant oublie ses clés, il peut simplement poser son doigt sur le capteur ou saisir un code. Vous pouvez aussi programmer une ouverture automatique à une heure précise. La serrure s'adapte à la quasi-intégralité des portes d'entrée, en quelques minutes.
Un contrôle centralisé, à domicile ou en voyage
L’intégration à la Station Matter de SwitchBot permet de centraliser la domotique de votre logement, avec compatibilité Alexa, Google Home et Apple HomeKit. Le Lock Ultra Vision Combo devient ainsi la première pierre d’une maison entièrement automatisée, où l’ouverture des volets, l’allumage des lumières et le verrouillage des portes peuvent être liés à une seule routine.
SwitchBot Lock Ultra Touch Combo : le contrôle d’accès simplifié au quotidien
Avec une réduction de 28 %, le SwitchBot Lock Ultra Touch Combo est proposé à 179,99 € au lieu de 249,99 € pendant le Black Friday. Plus simple, plus compact, ce pack vise les utilisateurs à la recherche d’un système de verrouillage sécurisé, sans pour autant investir dans des fonctions avancées comme la vidéo.
Le verrou tactile nouvelle génération
Le Lock Ultra Touch Combo se compose du même verrou motorisé que la version Vision, mais il est cette fois associé à un clavier externe avec capteur biométrique. L’idée ici est de remplacer la clé traditionnelle par une méthode plus intuitive : l’empreinte digitale, un code à six chiffres ou une commande à distance via l’application.
Dans les faits, la serrure connectée simplifie grandement l’accès au logement : un adolescent qui rentre seul, un colocataire qui a les bras chargés ou un propriétaire qui loue son bien via Airbnb peut gérer les accès en toute fluidité, sans échanger de trousseau.
Si vous avez les mains chargées, en revenant du supermarché par exemple, vous pouvez également opter pour l'ouverture automatique de la porte via Bluetooth. La serrure se connectera en moins d'une seconde à votre smartphone et ouvrira la porte pour vous permettre d'accéder à votre logement sans aucun contact.
La sécurité au cœur de l’expérience
Le clavier et le capteur biométrique sont résistants aux intempéries (IP65), aucun risque donc la pluie vient toucher votre appareil. De plus, SwitchBot propose une alerte en cas de tentative d’ouverture anormale, et vous pouvez suivre l’historique des entrées/sorties depuis l’application mobile.
Le logiciel permet également d'accorder des accès limités dans le temps à une personne tierce, qui pourra utiliser un code dédié pour entrer dans votre logement sur une période de temps limitée. C'est bien plus sûr que de faire un double de clé, que l'on peut facilement perdre ou se faire voler à la moindre occasion. Ici, vous restez maitre de votre sécurité, et pouvez en quelques secondes révoquer les permissions. Pour les utilisateurs souhaitant éviter les contraintes de gestion manuelle, l’application permet de définir des plages horaires d’accès en quelques clics.
La serrure connectée comprend non pas une, mais deux batteries, une principale et une de secours. Si vous avez oublié de recharger la première, il y aura toujours assez d'énergie pour accéder à votre maison, avant de refaire le plein d'électricité.
Un prix qui rend la maison connectée accessible
Le principal avantage de ce combo est son rapport qualité/prix : à moins de 180€, il propose des fonctions que l’on retrouve habituellement sur des systèmes bien plus chers. Pour ceux qui souhaitent simplement renforcer la sécurité de leur porte d’entrée, sans forcément ajouter de caméra ou de station de contrôle, c’est une solution convaincante et facile à installer.
Une maison connectée en toute simplicité
Ces deux offres s’inscrivent dans une stratégie plus large de domotique accessible : pas besoin d’être un technophile averti ou d’avoir une maison neuve pour bénéficier de ces fonctionnalités. SwitchBot mise sur la simplicité d’installation (aucun perçage requis), la compatibilité avec les assistants vocaux, et un écosystème évolutif, où chaque module peut s’ajouter progressivement.
Les offres Black Friday 2025 de SwitchBot seront disponibles du 20 novembre au 1er décembre 2025 chez Amazon et sur le site officiel du constructeur.
Les autres produits sont également en solde, y compris le Smart Video Doorbell et l’Air Purifier Table.