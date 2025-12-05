Il fut un temps où choisir ses programmes était presque un rituel. Aujourd’hui, choisir ses abonnements est devenu un casse-tête. Une plateforme pour les séries, une autre pour les films, une troisième pour le sport, parfois une quatrième “juste pour une série”. Et sans même s’en rendre compte, la facture mensuelle dépasse largement les 40 ou 50 euros.

C’est précisément dans ce contexte que CANAL+ La Totale fait son apparition. Le principe est simple, presque radical : tout regrouper dans une seule offre à 40 € par mois. Plus besoin d’arbitrer entre un film, une série ou un événement sportif. Tout est accessible, au même endroit, sans supplément à ajouter, sans option à activer.