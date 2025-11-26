Amazon frappe un grand coup dans ce Black Friday 2025 avec 8 offres de folie sur des smartphones premium dans chaque gamme de prix, tous testés et approuvés sur le banc d'essai Clubic. Découvrez ces 8 deals ci-dessous.
Amazon frappe un grand coup dans la course aux promotions du Black Friday ce mercredi. Le champion américain du e-commerce éteint la concurrence avec
des réductions jusqu'à -50 % sur les smartphones Google Pixel, Xiaomi, Samsung, Nothing et Motorola. Si vous n'avez jamais testé ces marques, c'est le moment ou jamais, car Amazon propose ici des smartphones de grande qualité, testés et approuvés par Clubic, à des prix défiant toute concurrence. Vous pouvez d'ailleurs retrouver si nécessaire nos tests à la fin de cet article. Sans plus attendre, voici les 8 deals smartphones à saisir chez Amazon.
Les 8 deals smartphones à saisir chez Amazon
- XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 à 128,49 € au lieu de 233 €
- CMF Phone 2 Pro à 209 € au lieu de 259 €
- Nothing Phone (3a) à 273 € au lieu de 349 €
- Google Pixel 9(a) à 359,10 € au lieu de 549 €
- Samsung Galaxy A56 5G à 399 € au lieu de 499 €
- Motorola Motorola RAZR 40 Ultra (pliable) à 399 € au lieu de 499 €
- Nothing Phone (3) à 599 € au lieu de 849 €
- Google Pixel 10 Pro XL à 1099 € au lieu de 1299 €
Une sélection de smartphone aux petits oignons
Si vous cherchez un smartphone fiable, performant, sans mauvaise surprise et à petit prix, c'est le bon moment pour vous faire plaisir. Chaque modèle de cette sélection a été passé au crible par notre protocole de test Clubic — un protocole exigeant, affiné depuis des années et appliqué de la même manière aux modèles abordables comme aux ultra-premiums. Design, écran, performances, photo, autonomie : rien n’est laissé au hasard. Nous poussons chaque smartphone dans ses retranchements pour garantir un avis solide, transparent et objectif. Résultat : vous pouvez acheter ces modèles les yeux fermés. Ils ont tous prouvé leur qualité, leur constance et leur capacité à répondre aux besoins du quotidien. Que vous cherchiez un excellent milieu de gamme, un photophone redoutable ou un flagship ultra-complet, cette sélection de smartphones est pensée pour vous faciliter la vie… et vous assurer un achat sans risque.
- Lire le test du Redmi Note 14
- Lire le test du CMF Phone 2 Pro, (élu smartphone de l'année 2025 !)
- Lire le test du Nothing Phone (3a)
- Lire le test du Google Pixel 9a
- Lire le test du Motorola Razr 40 Ultra
- Lire le test du Samsung Galaxy A56 5G
- Lire le test du Nothing Phone (3)
- Lire le test du Google Pixel 10 Pro XL
Comment dénicher les meilleures promos chez Amazon pendant le Black Friday ?
Le Black Friday Amazon reste l’un des meilleurs moments de l’année pour trouver rapidement les produits que vous aimez à prix cassés. Smartphones très demandés, TV 4K, casques audio populaires, montres connectées, PC portables, objets connectés du quotidien… tout y passe, souvent avec des réductions plus fortes qu’à n’importe quelle autre période. Encore faut-il savoir où regarder pour ne pas manquer les meilleures offres.
- Activez vos alertes et surveillez les ventes flash : En activant les notifications Amazon et en consultant les ventes flash régulièrement, vous repérez immédiatement les baisses importantes, souvent limitées à quelques heures seulement.
- Utilisez les filtres et organisez votre liste d’envies : Triez par réduction, catégorie ou avis clients, puis ajoutez vos produits favoris dans votre wishlist pour suivre automatiquement les variations de prix sans perdre de temps.
- Réagissez rapidement et vérifiez les fluctuations de prix : Les promos Amazon évoluent plusieurs fois par jour. Validez rapidement votre panier lorsque l’offre est bonne et revenez en fin de journée pour repérer de nouveaux ajustements.
En appliquant ces trois réflexes simples, vous boostez vos chances de tomber sur les offres les plus intéressantes du Black Friday Amazon tout en évitant de passer à côté des remises vraiment avantageuses.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.