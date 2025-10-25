La Samsung Galaxy Tab S10 Lite reprend l’élégance et la qualité d’affichage propres à la marque coréenne. Dotée d’un écran 10,9 pouces AMOLED et compatible 5G, elle offre une expérience fluide pour le streaming, la navigation et la productivité.

Sa batterie longue durée (jusqu’à 14 heures d’autonomie) et son processeur performant assurent un confort d’utilisation au quotidien, même pour le multitâche ou les jeux légers. Avec la compatibilité S Pen et Samsung DeX, elle peut se transformer en véritable outil de travail nomade.

Notez que notre expert des tablettes tactiles a attribué l'excellente note de 8/10 à cette Samsung Galaxy Tab S10 Lite.