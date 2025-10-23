Le Sony WH-1000XM5 continue de s’imposer comme une référence sur le segment des casques haut de gamme en 2025. Avec son design affiné et son arceau allégé, il mise sur le confort longue durée sans sacrifier la qualité sonore. Les coussinets à mémoire de forme épousent parfaitement les oreilles, permettant une isolation passive efficace avant même d’activer la réduction de bruit active. Ce confort discret, combiné à un poids plume, en fait un compagnon idéal pour les déplacements, le télétravail ou les sessions d’écoute prolongées.

Côté performances, Sony déploie tout son savoir-faire. Le WH-1000XM5 intègre le duo de processeurs QN1 et V1, associés à huit microphones capables d’adapter la réduction de bruit en temps réel à votre environnement. Dans un train, un avion ou une rue animée, le casque identifie le contexte pour ajuster la filtration sonore et préserver votre bulle de tranquillité. La technologie LDAC, exclusive à Sony, assure une transmission trois fois plus riche que le Bluetooth standard, garantissant un rendu Hi-Res Audio précis et équilibré. Les amateurs de musique y trouveront un casque fidèle, aussi à l’aise sur le jazz que sur l’électro.

Mais le WH-1000XM5 ne se limite pas à la musique. Grâce à la fonction Precise Voice Pickup, les appels sont d’une clarté remarquable, même en extérieur. L’Adaptive Sound Control détecte vos habitudes pour ajuster automatiquement les réglages selon que vous marchez, travaillez ou voyagez. Et avec 30 heures d’autonomie (et 3 heures d’écoute pour 3 minutes de charge), ce modèle s’adapte sans effort à tous les rythmes de vie. En cette fin octobre 2025, alors que les offres pré–Black Friday commencent à fleurir, cette remise Fnac tombe à point nommé pour s’offrir un casque premium, aussi intelligent que performant.