Si vous cherchez un projecteur nomade de qualité, autant côté image que du côté du son, cet article qui bénéficie en ce moment de 39% de réduction est à ne surtout pas manquer.
Les projecteurs numériques portables sont une option avantageuse pour emmener une solution home cinema avec soi partout, et profiter de films entre amis. Tout ce qu'il vous faut est un mur disponible, et votre smartphone pour lire vos contenus préférés en quelques minutes.
Le Yaber T2 est en la matière une option particulièrement solide, puisque cet appareil sans fil est équipé d'une enceinte délivrant du son JBL avec une qualité d'image Full HD (1080p). Le tout avec une batterie intégrée qui vous affranchit de matériel supplémentaire.
Du Home Cinema partout, et plus encore
Le Yaber T2 propose, grâce à sa batterie haute capacité une autonomie de 2,5h suffisante pour regarder un film ou quelques épisodes de vos séries préférées. En plus de cela, son enceinte de qualité certifiée JBL et d'une puissance de 16W peut également s'utiliser seule. Ce qui donne alors 18 heures de lecture audio sans passer par la case recharge.
Le sceau JBL garantit une définition sonore assez bluffante, avec un rendu clair, des sons aigus aux basses. Le tout avec une séparation stéréo permise par des algorithmes de pointe, à 360°. Si vous le souhaitez, l'appareil dispose d'une puce bluetooth avancée qui autorise l'appairage avec d'autres enceintes externes pour sonoriser tous types d'espaces.
Côté image, la définition Full HD suffit pour rendre une qualité d'image idéale sur une surface pouvant s'étendre jusqu'à 100" de diagonale. L'installation est simple et bénéficie de technologies de mise au point automatiques pour une clarté d'image optimale en quelques secondes. Même les défauts d'un mur, ou ses décorations peuvent être compensées par le projecteur qui saura donner la meilleure qualité possible en toutes situations.
Aucun câble de connexion n'est nécessaire, ce qui est particulièrement pratique. Pour lire un contenu, l'appareil créé un réseau WiFi 6 qui permet d'envoyer directement ce que vous avez sur le smartphone. En fonction de l'environnement, vous pouvez aussi connecter l'appareil au réseau via un fiable ethernet fixe. Ou alors à un ordinateur, ou un Google Chrome via un câble HDMI et la prise USB intégrée.
Autre option : il est possible de connecter directement une prise USB, ou un disque dur contenant vos fichier et les sélectionner via l'interface pour les lire directement. Au-delà, sa fonction NFC permet de facilement connecter tout smartphone en l'approchant simplement du Yaber T2.
Profitez de 39% de réduction pour acheter le projecteur Yaber T2
Habituellement proposé 299,99 € le Yaber T2 profite en ce moment d'une belle réduction de 39% grâce à un code promo. De quoi faire fondre le tarif à seulement 182,99 €.
Une fois l'article ajouté à votre panier, n'oubliez pas d'ajouter notre code promo YKNA2SRS qui vous permettra d'appliquer la réduction de 39%, avant d'entrer votre adresse et de valider le paiement. On vous conseille de profiter vite de cette offre qui ne restera en place que dans la limite des stocks disponibles.