Le Yaber T2 propose, grâce à sa batterie haute capacité une autonomie de 2,5h suffisante pour regarder un film ou quelques épisodes de vos séries préférées. En plus de cela, son enceinte de qualité certifiée JBL et d'une puissance de 16W peut également s'utiliser seule. Ce qui donne alors 18 heures de lecture audio sans passer par la case recharge.

Le sceau JBL garantit une définition sonore assez bluffante, avec un rendu clair, des sons aigus aux basses. Le tout avec une séparation stéréo permise par des algorithmes de pointe, à 360°. Si vous le souhaitez, l'appareil dispose d'une puce bluetooth avancée qui autorise l'appairage avec d'autres enceintes externes pour sonoriser tous types d'espaces.

Côté image, la définition Full HD suffit pour rendre une qualité d'image idéale sur une surface pouvant s'étendre jusqu'à 100" de diagonale. L'installation est simple et bénéficie de technologies de mise au point automatiques pour une clarté d'image optimale en quelques secondes. Même les défauts d'un mur, ou ses décorations peuvent être compensées par le projecteur qui saura donner la meilleure qualité possible en toutes situations.