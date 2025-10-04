Windows 10 vit ses dernières heures : dès octobre, Microsoft stoppe définitivement son support. Pour rester protégé et profiter des dernières fonctionnalités, Windows 11 Pro s’impose comme le choix incontournable. Bonne nouvelle, une licence à vie est proposée à prix cassé sur StackSocial !
Microsoft met fin au support de Windows 10 ce mois-ci, ce qui expose les utilisateurs à des risques de sécurité s’ils ne passent pas à une version plus récente. C’est donc le moment idéal pour migrer vers Windows 11 Pro, qui apporte une interface modernisée, des fonctions de productivité avancées et une sécurité renforcée. Actuellement, StackSocial propose une offre rare : une licence à vie de Windows 11 Pro à 29,99 $ au lieu de 199 $, soit 84 % d’économie.
Pourquoi choisir le "NOM DU PRODUIT" ?
- Licence à vie sans abonnement
- Interface moderne et intuitive
- Sécurité renforcée et outils pros
Windows 11 Pro : sécurité et productivité réunies
Migrer vers Windows 11 Pro, c’est garantir la pérennité et la sécurité de son PC tout en profitant d’un environnement moderne et fluide. L’OS intègre des outils professionnels comme BitLocker ou Hyper-V, tout en restant accessible pour un usage quotidien.
Windows 11 Pro se distingue d’abord par son interface revisitée, pensée pour simplifier l’expérience utilisateur au quotidien. Avec ses nouvelles fenêtres ancrables, ses bureaux virtuels plus intuitifs et une barre des tâches modernisée, il favorise une organisation claire, que l’on travaille sur plusieurs projets ou que l’on alterne entre usage personnel et professionnel.
Sur le plan de la sécurité, l’OS intègre des protections avancées comme la connexion biométrique, le chiffrement BitLocker ou encore Windows Sandbox pour exécuter des applications suspectes sans risque. Des atouts particulièrement précieux à l’heure où Windows 10 ne bénéficie plus de correctifs depuis ce mois d’octobre 2025, rendant urgente la transition vers une version plus sûre.
Une date fatidique : la fin du support de Windows 10
Microsoft met un terme au support officiel de Windows 10 le 14 octobre 2025. ￼ Après cette date, votre système ne recevra plus de mises à jour de sécurité, ni de correctifs, ni d’assistance technique. Rester sous Windows 10 exposera donc les machines à des vulnérabilités non corrigées, ce qui devient particulièrement risqué à l’ère des cyberattaques ciblées. ￼
C’est précisément pourquoi cette offre à prix cassé sur Windows 11 Pro prend tout son sens : non seulement vous modernisez votre système, mais vous assurez aussi la pérennité de la sécurité de votre PC.
Par ailleurs, pour les machines “officiellement non compatibles” (manque de TPM 2.0, UEFI, Secure Boot, etc.), il existe des astuces (contournements, outils de création d’images personnalisées ou modifications dans le BIOS/UEFI) permettant parfois d’installer Windows 11 malgré tout. Toutefois, ce genre de bidouille reste à la discrétion de l’utilisateur : le risque est de perdre la garantie logicielle, ou de rencontrer des incompatibilités d’avenir.