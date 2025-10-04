Windows 11 Pro se distingue d’abord par son interface revisitée, pensée pour simplifier l’expérience utilisateur au quotidien. Avec ses nouvelles fenêtres ancrables, ses bureaux virtuels plus intuitifs et une barre des tâches modernisée, il favorise une organisation claire, que l’on travaille sur plusieurs projets ou que l’on alterne entre usage personnel et professionnel.

Sur le plan de la sécurité, l’OS intègre des protections avancées comme la connexion biométrique, le chiffrement BitLocker ou encore Windows Sandbox pour exécuter des applications suspectes sans risque. Des atouts particulièrement précieux à l’heure où Windows 10 ne bénéficie plus de correctifs depuis ce mois d’octobre 2025, rendant urgente la transition vers une version plus sûre.