Les soldes d’hiver démarrent à peine et certaines offres sortent déjà du lot.
Cdiscount affiche l’iPhone 17 256 Go à 944 € grace à un code promo, un prix attractif dès le premier jour
L'Apple iPhone 17 256 Go atteint aujourd'hui 944 € chez Cdiscount avec le code promo 25DES249. Son écran Super Retina XDR de 6,3 pouces affiche une image très fluide grâce à la technologie ProMotion, tandis que le châssis en Ceramic Shield 2 améliore la résistance aux rayures. Ce smartphone gère facilement vos appels, vos photos, vos applications et vos déplacements au fil de la journée.
Ce smartphone affiche des couleurs fidèles sur un écran très lumineux. Les photos restent nettes même en soirée, grâce au double capteur et au mode nuit. Ce niveau de polyvalence le place parmi les références actuelles pour les usages photo et multimédia.
- Écran Super Retina XDR de 6,3 pouces avec taux adaptatif jusqu'à 120 Hz
- Double caméra arrière Fusion 48 MP, vidéo 4K à 60 images/seconde
- Puce A19 offrant +50 % de performances CPU par rapport à l'iPhone 13
- Stockage interne de 256 Go en base
- Connectivité 5G, Wi-Fi 7 et Bluetooth 6 pour un usage mobile rapide
- Absence de port microSD pour étendre le stockage
- Recharge filaire uniquement, pas de chargeur fourni dans la boîte
- Dimensions supérieures à 15 cm, moins adapté aux petites mains
Une expérience mobile fluide et confortable
Le smartphone facilite le suivi de vos messages et l'utilisation d'applications exigeantes sans ralentissement. Son design léger tient bien en main, même lors d'une journée active. L'autonomie couvre aisément une utilisation classique entre navigation, vidéo et appels. La protection renforcée limite les rayures du quotidien, ce qui rassure quand on glisse son téléphone dans un sac ou une poche.
Pour ceux qui aiment photographier en mouvement, la stabilisation vidéo compense les petits gestes et les prises de vue rapides. On remarque au fil des jours que ce type d'appareil s'adapte aussi bien à la vie professionnelle qu'aux usages personnels, sans exiger d'attention particulière.
Un tarif bas pour une polyvalence à long terme
Cdiscount affiche ce jour l'Apple iPhone 17 256 Go à 944 €, au prix le plus bas jamais observé pour ce modèle. Son format équilibré, son espace de stockage confortable et sa compatibilité 5G en font un choix bien positionné pour une utilisation polyvalente. La prise en main reste simple et le suivi logiciel garantit une expérience fiable, que l'on privilégie la photo, la vidéo ou la messagerie.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.