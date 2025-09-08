À la rentrée, jongler entre télétravail, cours en ligne, divertissement et déplacements devient la routine. Une tablette performante, bien protégée, et des écouteurs sans fil fiables peuvent grandement faciliter le quotidien.
Darty propose un pack particulièrement bien pensé : la Redmi Pad Pro 6 (128 Go), une housse Folio inclusive, et les Redmi Buds 6 Active, le tout pour 239,99 €, soit une remise de 34 % par rapport au prix conseillé de 359,99 €
Pourquoi choisir la Redmi Pad Pro 6 ?
- Processeur performant Qualcomm® Snapdragon® 7s Gen 2
- Ecran 2.5K, 120Hz de 12,1 pouces
- RAM 6 Go + Stockage 128
Ce que vous apporte ce pack Redmi Pad Pro 6, vraiment
Ce pack disponible chez Darty est sans aucun doute un des bons plans pour la rentrée pour ces 3 raisons :
D'abord pour la tablette Redmi Pad Pro 6 (128 Go)
- Grand écran 12,1″ 120 Hz au rendu fluide, parfait pour le streaming, la lecture ou le multitâche.
- Résolution 2,5 K très nette, batterie de 10 000 mAh avec autonomie jusqu’à 12 heures d’écran en usage vidéo, charge rapide 33 W.
- Processeur Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm), performant pour tous les usages courants. Stockage de 128 Go, extensible si besoin. Cdiscount
La housse Folio
- Protection utile et élégante pour transporter la tablette en toute sécurité.
Et les écouteurs Redmi Buds 6 Active
- Excellente autonomie : jusqu’à 6 h d’écoute, et jusqu’à 30 h avec le boîtier.
- Son puissant grâce à un driver dynamique de 14,2 mm.
- Réduction de bruit ambiant et double micro pour des appels clairs, même en extérieur.
Pourquoi ce pack se distingue ?
Parfait si vous voulez :
- Une solution multimédia complète pour travailler, étudier ou vous divertir, sans jongler entre plusieurs achats.
- Un écran grand format de qualité et une autonomie confortable pour les cours, séries ou projets en mobilité.
- Des écouteurs fiables et confortables, utilisables lors de trajets ou pour des appels.
Moins adapté si vous cherchez :
- Des performances extrêmes pour les jeux très exigeants ou la retouche professionnelle.
- Une protection haut de gamme (type coque rigide ou clavier intégré).
- ne suppression de bruit active similaire à certains concurrents haut de gamme (ANC)
Pour 239 €, ce pack Xiaomi vous offre une tablette 12,1″ fluide, une housse protectrice et des écouteurs autonomes. Travailler, étudier ou se détendre se fait sans compromis — une offre rentrée solide qui combine utilité, style et économies.