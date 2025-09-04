Votre Mac n’est plus aussi rapide qu’au premier jour ? Avant d’envisager un remplacement coûteux, découvrez ce logiciel malin en promotion qui libère de l’espace, supprime les doublons et redonne de la fluidité à votre ordinateur.
Intego Washing Machine X9 est un logiciel pensé pour redonner souffle et rapidité à votre Mac. Il élimine les fichiers inutiles, supprime les doublons et organise automatiquement vos dossiers pour un système toujours fluide. Bonne nouvelle : il est actuellement proposé à 19,99 € au lieu de 49,99 €, soit 60 % de réduction. Vous pouvez profiter de cette offre directement sur le site officiel d’Intego.
Pourquoi choisir Intego Washing Machine X9 ?
- Nettoyage rapide des fichiers inutiles
- Suppression efficace des doublons
- Organisation automatique des dossiers
Intego Washing Machine X9 : le logiciel qui redonne de la vitesse à votre Mac
Gagner en fluidité sans investir dans un nouvel ordinateur, c’est possible grâce à Washing Machine X9. Cet outil signé Intego permet d’optimiser votre Mac en quelques clics.
Intego Washing Machine X9 se présente comme un allié précieux pour tous ceux qui trouvent leur Mac moins réactif au fil du temps. Le logiciel s’attaque aux fichiers indésirables accumulés en arrière-plan : caches, langues inutilisées ou données temporaires. Résultat, vous récupérez de l’espace disque et bénéficiez d’un système plus réactif au quotidien.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
L’une de ses forces réside dans la suppression automatique des doublons. Combien de fois a-t-on enregistré deux fois la même photo ou téléchargé plusieurs fois un même document ? Washing Machine X9 repère ces fichiers en trop et les élimine, libérant ainsi de précieux gigaoctets. Il propose aussi une fonction d’organisation intelligente qui remet de l’ordre dans vos dossiers pour un environnement de travail plus clair et efficace.
À l’usage, les bénéfices sont concrets : démarrage plus rapide, applications plus fluides et un Mac qui retrouve sa jeunesse sans avoir besoin de changer de machine. En revanche, l’outil reste centré sur le nettoyage et l’optimisation, sans fonctionnalités avancées de sécurité. Pour une protection complète, Intego propose un pack plus large intégrant antivirus, pare-feu et contrôle parental. En cette fin de semaine de rentrée, l’offre promotionnelle de -60 % tombe donc à pic pour redonner de la vitalité à votre ordinateur à moindre coût.