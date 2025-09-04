L’une de ses forces réside dans la suppression automatique des doublons. Combien de fois a-t-on enregistré deux fois la même photo ou téléchargé plusieurs fois un même document ? Washing Machine X9 repère ces fichiers en trop et les élimine, libérant ainsi de précieux gigaoctets. Il propose aussi une fonction d’organisation intelligente qui remet de l’ordre dans vos dossiers pour un environnement de travail plus clair et efficace.

À l’usage, les bénéfices sont concrets : démarrage plus rapide, applications plus fluides et un Mac qui retrouve sa jeunesse sans avoir besoin de changer de machine. En revanche, l’outil reste centré sur le nettoyage et l’optimisation, sans fonctionnalités avancées de sécurité. Pour une protection complète, Intego propose un pack plus large intégrant antivirus, pare-feu et contrôle parental. En cette fin de semaine de rentrée, l’offre promotionnelle de -60 % tombe donc à pic pour redonner de la vitalité à votre ordinateur à moindre coût.