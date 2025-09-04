L'écran gaming de 27 pouces accueille vos sessions de jeu dans de bonnes conditions. Sa dalle QHD offre une image précise pour mieux repérer les détails dans vos titres favoris. Son taux de rafraîchissement jusqu'à 200 Hz assure une grande fluidité, appréciée sur les jeux d'action ou compétitifs.

La compatibilité avec les technologies AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync limite les effets de déchirure lorsque le rythme s'accélère. Cet écran s'intègre facilement sur un bureau classique pour le gaming ou l'usage quotidien. Son format reste adapté à la plupart des espaces et permet un confort visuel pour le travail comme pour le loisir.