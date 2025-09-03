Un écran incurvé qui rend vos parties plus immersives, avec un tarif accessible pour profiter d'une image nette et fluide.
L'écran Samsung Odyssey G5 chute aujourd'hui à 169,99 € chez Boulanger, avec une baisse de 26 % sur son tarif habituel. Il propose une dalle incurvée QHD de 27 pouces pour un affichage étendu, pensé pour le jeu et le travail visuel du quotidien. Sa résolution élevée apporte des détails précis et une immersion appréciable au fil de vos usages.
L'écran PC offre un affichage net grâce à la résolution QHD, qui améliore la précision visuelle dans les jeux comme dans les tâches graphiques. Le format incurvé entoure le regard et facilite la concentration sur l'image, même durant de longues sessions devant le bureau.
Samsung Odyssey G5 G55C 27''
Écran incurvé 27 pouces adapté aux jeux vidéo, offrant une expérience immersive et des images précises pour joueurs exigeants.
Avantages
- Dalle incurvée de 27 pouces (68,6 cm) pour une immersion visuelle renforcé
- Résolution QHD (2560 x 1440 pixels), affichage détaillé et précis
- Taux de rafraîchissement de 165 Hz pour des mouvements fluides en jeu
- Dalle VA apportant un contraste élevé et des noirs profonds
- Temps de réponse de 1 ms, idéal pour les jeux rapides
Inconvénients
- Couverture des couleurs limitée pour l'édition photo avancée
- Angle de vision moins large qu'une dalle IPS
Un confort de jeu accessible à tous
L'écran incurvé s'adapte aussi bien aux longues sessions de jeu qu'aux usages bureautiques quotidiens. Sa courbure enveloppe naturellement le champ de vision et évite la fatigue visuelle, ce qui rend l'immersion agréable au fil des parties ou du travail graphique. Le format 27 pouces s'intègre facilement sur un espace de bureau classique et offre une surface d'affichage confortable, sans occuper tout l'espace. La résolution QHD apporte un niveau de détail nettement supérieur à la Full HD, ce qui aide à mieux distinguer les éléments en jeu ou à afficher des applications côte à côte.
L'écran présente une connectique adaptée pour la majorité des plateformes actuelles. Son design discret permet de l'installer dans une pièce de vie ou un bureau sans imposer un style particulier. Il s'adresse à ceux qui recherchent une expérience visuelle soignée, sans investissement trop élevé dans la gamme gaming.
Un usage polyvalent, pensé pour le quotidien
Affiché à 169,99 € chez Boulanger, cet écran conjugue une diagonale appréciée et une courbure adaptée à l'usage bureautique ou ludique. Il trouve facilement sa place dans un environnement de travail partagé ou une chambre, pour profiter d'un affichage large sans complication. La résolution supérieure facilite l'affichage de plusieurs fenêtres et s'adapte à des tâches variées, du jeu à la retouche photo. Son rapport qualité/prix le place dans les modèles polyvalents, pratiques pour alterner entre divertissement et productivité sans changer de matériel.