L'écran incurvé s'adapte aussi bien aux longues sessions de jeu qu'aux usages bureautiques quotidiens. Sa courbure enveloppe naturellement le champ de vision et évite la fatigue visuelle, ce qui rend l'immersion agréable au fil des parties ou du travail graphique. Le format 27 pouces s'intègre facilement sur un espace de bureau classique et offre une surface d'affichage confortable, sans occuper tout l'espace. La résolution QHD apporte un niveau de détail nettement supérieur à la Full HD, ce qui aide à mieux distinguer les éléments en jeu ou à afficher des applications côte à côte.

L'écran présente une connectique adaptée pour la majorité des plateformes actuelles. Son design discret permet de l'installer dans une pièce de vie ou un bureau sans imposer un style particulier. Il s'adresse à ceux qui recherchent une expérience visuelle soignée, sans investissement trop élevé dans la gamme gaming.