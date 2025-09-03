Un abonnement unique permet désormais d’accéder à des univers différents. Sur Netflix, la rentrée est marquée par Mercredi saison 2 (partie 2) et le retour de Alice in Borderland. Du côté de Apple TV+, les spectateurs attendent avec impatience The Morning Show saison 4 et Highest 2 Lowest de Spike Lee. Quant à HBO Max, la plateforme continue de briller avec The Last of Us, désormais incontournable.

Canal+ n’est pas en reste avec ses créations originales et ses grandes affiches cinéma comme Kraven the Hunter ou 4 Zéros. Pour les amateurs de sport, l’offre inclut l’accès à la Ligue des Champions, à la Formule 1 et au Top 14. Un contenu varié, idéal pour une rentrée où chaque membre du foyer trouve son bonheur.

En cette rentrée 2025, où les plateformes multiplient les nouveautés stratégiques, l’offre RAT+ Ciné Séries se positionne comme une solution économique et pratique. Proposée à 19,99 € au lieu de 34,99 € pour les moins de 26 ans, elle simplifie la gestion des abonnements et vous permet d’avoir toutes les sorties tendance regroupées au même endroit. Une manière de profiter pleinement de la saison culturelle sans se ruiner.