La rentrée s’annonce riche en nouveautés sur les plateformes de streaming, entre thrillers, blockbusters et séries cultes. Avec l’offre RAT+ Ciné Séries, vous profitez de Canal+, Netflix, HBO Max, Paramount+ et Apple TV+ à prix réduit, le tout pour 19,99 € par mois.
L’offre RAT+ Ciné Séries tombe à pic pour ce mois de septembre 2025. Proposée à 19,99 €/mois au lieu de 34,99 €, elle regroupe les plus grands services de streaming, de Netflix à Apple TV+, en passant par HBO Max, Paramount+, Ciné+ OCS et bien sûr Canal+. Un tarif unique, sans engagement, qui vous permet d’accéder aux contenus les plus attendus du moment, comme Mercredi saison 2 sur Netflix, The Morning Show saison 4 sur Apple TV+ ou encore The Last of Us sur HBO Max.
Pourquoi choisir l’offre RAT+ Ciné Séries ?
- Un bouquet complet de plateformes incluses
- Des nouveautés incontournables dès septembre 2025
- Un prix réduit à -43 %
L’abonnement RAT+ Ciné Séries, la formule streaming la plus complète de la rentrée
L’offre RAT+ Ciné Séries rassemble en un seul abonnement les plateformes les plus populaires du marché. Entre blockbusters récents, séries originales et documentaires exclusifs, vous accédez à une programmation variée. Les amateurs de séries peuvent en profiter pour revoir The Last of Us sur HBO Max, tandis que ceux qui préfèrent le cinéma apprécieront les exclusivités Canal+. Pour vous aider à comparer, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs services de streaming.
Un abonnement unique permet désormais d’accéder à des univers différents. Sur Netflix, la rentrée est marquée par Mercredi saison 2 (partie 2) et le retour de Alice in Borderland. Du côté de Apple TV+, les spectateurs attendent avec impatience The Morning Show saison 4 et Highest 2 Lowest de Spike Lee. Quant à HBO Max, la plateforme continue de briller avec The Last of Us, désormais incontournable.
Canal+ n’est pas en reste avec ses créations originales et ses grandes affiches cinéma comme Kraven the Hunter ou 4 Zéros. Pour les amateurs de sport, l’offre inclut l’accès à la Ligue des Champions, à la Formule 1 et au Top 14. Un contenu varié, idéal pour une rentrée où chaque membre du foyer trouve son bonheur.
En cette rentrée 2025, où les plateformes multiplient les nouveautés stratégiques, l’offre RAT+ Ciné Séries se positionne comme une solution économique et pratique. Proposée à 19,99 € au lieu de 34,99 € pour les moins de 26 ans, elle simplifie la gestion des abonnements et vous permet d’avoir toutes les sorties tendance regroupées au même endroit. Une manière de profiter pleinement de la saison culturelle sans se ruiner.