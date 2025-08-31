Ce pack disponible chez Rakuten associe un smartphone performant, montre connectée et écouteurs pour répondre à tous les usages du quotidien, à un tarif rarement observé sur ce type d'ensemble. Mais une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule : vous bénéficiez de 30 € supplémentaires avec le code RAKUTEN30.
Le prix du pack Xiaomi 14T Pro, Mi Band9 et Buds6 chute à 599,99 € chez Rakuten soit une baisse de 33 % par rapport au tarif moyen. Ce trio réunit smartphone performant, suivi d'activité et écouteurs sans fil pour accompagner chaque moment, avec la simplicité d'un ensemble déjà prêt à l'emploi. En plus de la réduction, un code promo vous permet de baisser son prix de 30 € supplémentaires lors du paiement, ce qui vous permet de payer ce pack seulement 569,99 €.
Une solution connectée pour tout gérer au quotidien
Noté 8/10 lors de son test sur Clubic, le smartphone Xiaomi 14T Prose glisse facilement dans une poche et affiche un grand écran lumineux pour lire messages, vidéos ou notifications. La montre connectée mesure vos pas, surveille votre rythme cardiaque et affiche les alertes, même lorsque le téléphone reste dans un sac. Les écouteurs sans fil sont pratiques dans les transports ou lors d'un appel rapide. Chaque accessoire complète l'autre pour accompagner chaque moment de la journée, que ce soit au travail, en déplacement ou lors d'une séance de sport. L'ensemble reste simple d'utilisation et s'adapte à tous les profils, sans configuration avancée.
Praticité et prix contenu pour un usage régulier
Le pack s'affiche à 599,99 € chez Rakuten qui reste bien positionné pour un ensemble regroupant smartphone, montre et écouteurs. Le côté compact et la configuration rapide conviennent aux utilisateurs qui cherchent une solution simple à mettre en place et adaptée à une utilisation quotidienne. Le code promo supplémentaire vous permet de vous équiper à petit prix pour la rentrée grâce à ce vrai bon plan !