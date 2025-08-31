Noté 8/10 lors de son test sur Clubic, le smartphone Xiaomi 14T Prose glisse facilement dans une poche et affiche un grand écran lumineux pour lire messages, vidéos ou notifications. La montre connectée mesure vos pas, surveille votre rythme cardiaque et affiche les alertes, même lorsque le téléphone reste dans un sac. Les écouteurs sans fil sont pratiques dans les transports ou lors d'un appel rapide. Chaque accessoire complète l'autre pour accompagner chaque moment de la journée, que ce soit au travail, en déplacement ou lors d'une séance de sport. L'ensemble reste simple d'utilisation et s'adapte à tous les profils, sans configuration avancée.