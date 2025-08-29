En ce moment avec Ulys, profitez d’une année offerte pour libérer vos trajets des files d’attente au péage. Le Pass Ulys Télépéage est sans engagement, le dispositif parfait pour gagner du temps et voyager sereinement.
La rentrée et les prochains voyages : pensez malin, gagnez du temps
La rentrée est souvent synonyme de vacances programmées, weekends prolongés et déplacements à préparer. C’est le moment idéal pour raccourcir vos trajets, éviter les embouteillages et faire des économies. Grâce au code promo, Ulys offre 12 mois de Pass Télépéage gratuits. Une aubaine pour tester le service pendant un an sans frais, que vos trajets soient réguliers ou occasionnels.
Les 3 points forts du Pass Ulys Télépéage :
- 12 mois offerts, et une offre qui ne vous côute rien si vous n'utilisez pas le badge
- Aucune mise en service ni engagement requis, service activable et désactivable à tout moment.
- Franchissement rapide des péages et accès à 1 000 parkings en Europe grâce à un badge simple et reconnu.
Avec ses nombreuse offres, le service de télépage Ulys est particulièrement complet et lexible. L'application mobile développée par VINCI Autoroutes accompagne les conducteurs dans tous leurs trajets. En plus de faciliter votre passage aux télépéages, l'appli sert à trouver les bornes de recharge électriques à proximité, des places de parking, ou encore les services et enseignes disponibles sur les aires d'autoroute. Elle vous permet également de suivre vos dépenses liées au télépéage, parking, etc., pour vous aider à gérer votre budget.
- Un service de télépéage flexible et complet
- Plus de 30 000 bornes de recharge listées.
- Plus de 500 stationnements listés.
- Application de suivi des abonnements télépéage.
- Reste un coût supplémentaire en sus du télépéage
- Support client pas toujours réactif
Un service pensé pour simplifier la route… et les vacances
Imaginez : au lieu de vous tasser aux files de péage, vous ralentissez à peine, empruntez la voie télépéage, et l’annonce automatique vous ouvre la barrière. Ce temps récupéré, c’est de la tranquillité en plus, du stress en moins, surtout en période de départs massifs. En plus, le badge fonctionne aussi pour entraxe un peu spécial : il est utilisable dans plus de 1 000 parkings en Europe — très pratique lors de vos arrêts ou séjours. Et tout est pilotable via l’application Ulys : consommation, historique, factures, tout est centralisé pour vous.
Profitez de cette offre — avant qu’elle ne disparaisse
Obtenez le Pass Ulys Télépéage gratuitement pendant 12 mois, sans engagement, et payez uniquement 2 € les mois où vous l’utilisez ensuite. Une offre rare, idéale pour préparer vos trajets de façon intelligente et économique, surtout à cette période où l’on pense mobilités et vacances.
✅ L’avis Clubic sur le Pass Ulys Télépéage
Pour Clubic, ce Pass Télépéage Ulys est un must-have de la mobilité. Pratique, flexible et économique, c’est une solution idéale pour gagner du temps sur la route, sans factures surprises ni contraintes. On apprécie :
- La fluidité de circulation offerte par les voies télépéage.
- L’absence de frais lorsque le service n’est pas utilisé.
- La simplicité de gestion via l’app Ulys (info trafic, parkings, frais…).
Notre expert sur le sujet a attribué la note de 9,3/10 pour un service complet, malin et très accessible.