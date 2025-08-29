Pour Clubic, ce Pass Télépéage Ulys est un must-have de la mobilité. Pratique, flexible et économique, c’est une solution idéale pour gagner du temps sur la route, sans factures surprises ni contraintes. On apprécie :

La fluidité de circulation offerte par les voies télépéage.

L’absence de frais lorsque le service n’est pas utilisé.

La simplicité de gestion via l’app Ulys (info trafic, parkings, frais…).

Notre expert sur le sujet a attribué la note de 9,3/10 pour un service complet, malin et très accessible.