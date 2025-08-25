Passez les péages sans vous arrêter et faites des économies : Ulys propose son Pass Ulys Télépéage avec 12 mois d’abonnement offerts. Une offre limitée qui s’achève dans quelques jours seulement.
Le bon plan autoroute à ne pas manquer
Les longs trajets riment souvent avec files d’attente aux péages. Avec le Pass Ulys Télépéage, vous franchissez toutes les barrières sans vous arrêter, que ce soit sur autoroute, dans certains parkings ou sur le réseau routier européen.
Et cette semaine, Ulys met les petits plats dans les grands : 12 mois d’abonnement sont offerts pour toute souscription, sans engagement de durée. Cerise sur le gâteau : si vous ne l’utilisez pas, vous ne payez rien, soit 0 € les mois où vous ne circulez pas. Un vrai gain de temps et d’argent, à saisir avant qu’il ne soit trop tard.
Les 3 points forts du Pass Ulys Télépéage
- 12 mois offerts : un an d’abonnement sans frais, économie immédiate.
- Gain de temps : accès aux voies télépéage, sans arrêt aux péages.
- Liberté totale : sans engagement, utilisable en France et en Europe.
Pourquoi cette offre vaut le coup ?
Le Pass Ulys Télépéage simplifie vos déplacements : il s’accroche discrètement sur le pare-brise et est détecté automatiquement aux barrières de péage. Plus besoin de chercher votre carte bancaire, de tendre le bras ou d’attendre derrière les autres véhicules. Vous roulez, vous passez, et votre trajet est débité en fin de mois.
En plus du confort, Ulys est aussi pratique au quotidien : il fonctionne dans plus de 500 parkings partenaires en France, et sur certaines autoroutes européennes, comme en Espagne, au Portugal ou en Italie. Cette flexibilité en fait un allié idéal pour les trajets pro comme perso, notamment à l’approche des grands départs.
Une remise imbattable : un an gratuit
Habituellement facturé 2 € par mois, le service télépéage revient à plus de 24 € par an. Avec cette offre, Ulys vous offre 12 mois complets, sans aucun frais pendant un an. Vous payez uniquement vos trajets effectués. Une promotion qui ne se présente pas souvent et qui se termine cette semaine.
Opter pour Ulys aujourd’hui, c’est gagner en confort, en rapidité et faire des économies dès vos prochains trajets. Avec 12 mois gratuits et la possibilité de résilier à tout moment, c’est la solution parfaite pour voyager plus sereinement, sans surcoût ni contrainte.
Le Pass Ulys Télépéage transforme votre expérience sur autoroute : simple, pratique et économique. Avec 12 mois offerts, c’est l’opportunité idéale pour l’adopter sans risque et profiter d’un été (et d’une année) plus fluide sur la route.