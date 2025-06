Vous pouvez ainsi laisser plusieurs personnes définir leurs propres routines de tonte devant leur fenêtre. Notez que le niveau sonore est inférieur à 58 dB ce qui correspond à une conversation feutrée, et ne cause donc généralement pas de nuisance excessive lors du fonctionnement.

Ce qui ne l'empêche pas de définir des plages horaires adaptées pour déranger le moins possible les résidents de votre propriété et le voisinage en le faisant par exemple travailler tôt le matin et tard le soir. Dans tous les cas, les algorithmes de passage optimisé sont là pour faire en sorte que l'appareil ne travaille juste que le temps nécessaire.

Entre sa précision centimétrique, son autonomie et sa sécurité avancée, les ANTHBOT Genie sont un allié réellement performant qui relègue la corvée de tonte au rang de souvenir. Il ne vous reste plus qu’à profiter de votre pelouse… et à préparer le barbecue.