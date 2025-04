Si vous cherchez un forfait mobile généreux en data, souple et sans engagement, Le petit de Prixtel pourrait répondre à vos besoins. Cette offre s’adapte à votre consommation mensuelle : vous payez 4,99 € si vous utilisez jusqu’à 50 Go, 6,99 € jusqu’à 60 Go, et 8,99 € jusqu’à 70 Go. Vous n’avez donc pas à choisir entre trop ou pas assez : le forfait s’ajuste automatiquement selon vos usages.

Vous regardez souvent des séries ou des vidéos sur votre smartphone ? Vous utilisez aussi votre mobile pour le télétravail ou le partage de connexion ? Le petit a été conçu pour cet usage. Avec jusqu’à 70 Go de data en 4G selon votre téléphone, vous pouvez naviguer, streamer ou travailler en mobilité sans avoir à surveiller votre consommation au quotidien.

Concernant les appels, SMS et MMS, ils sont illimités en France, mais aussi depuis l’Union européenne et les DOM. Si vous partez en vacances en Espagne, en Italie ou en Martinique, vous pouvez toujours joindre vos proches sans frais supplémentaires. Le forfait inclut aussi 15 Go de data à utiliser depuis ces zones, ce qui est suffisant pour rester connecté durant un séjour de courte durée et utiliser toutes vos applications préférées.

En résumé, si vous avez une utilisation quotidienne de votre smartphone, que ce soit pour le loisir ou le travail, Le petit vous permet de rester connecté en toute liberté, sans surprise sur la facture.

Enfin, pour les utilisateurs plus soucieux de leur impact environnemental, sachez que ce forfait est neutre en carbone : Prixtel compense intégralement les émissions liées à votre consommation mobile, avec des actions concrètes réalisées chaque année et un objectif de neutralité carbone fixé à 2040.