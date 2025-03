Avec 100 Go d’internet mobile en France métropolitaine, le forfait Syma Le Sept s’adresse aux utilisateurs qui consomment beaucoup de données, que ce soit pour le streaming, la navigation web ou les réseaux sociaux. Cette enveloppe permet de profiter d’une connexion stable en 5G sur le réseau SFR, avec une couverture nationale quasi intégrale. 100 Go vous permettent de regarder des séries et des films, de discuter avec vos proches ou encore de partager des photos sans vous sentir limité au fil de votre utilisation.

Lors de déplacements à l’étranger, il est essentiel de conserver une connexion suffisante pour donner de ses nouvelles avec sa famille et ses amis, mais aussi pour accéder à des apps indispensables en voyage comme le GPS ou un navigateur web. Le Sept inclut 24 Go d’internet mobile à utiliser dans les pays de l'Union européenne et dans les DOM. L'opérateur met à votre disposition une quantité supérieure à celle proposée par de nombreux forfaits concurrents, et idéale pour des courts séjours, loin d'une connexion Wi-Fi.

En plus de son enveloppe data très généreuse pour le prix demandé, ce forfait inclut les appels et SMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM vers la France. Une caractéristique essentielle si vous êtes un voyageur régulier ou avez des proches à l’étranger. Ainsi, vous pouvez communiquer des heures durant, sans craindre le moindre hors-forfait facturé au prix fort.