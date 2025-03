Le forfait 100 Go 5G de RED by SFR s’adresse aux utilisateurs en quête de flexibilité et de connectivité sans limite, le tout à un prix attractif de 8,99 €/mois. Grâce à son importante enveloppe data, il convient parfaitement aux adeptes du streaming, des réseaux sociaux, du gaming en ligne et du télétravail. Avec la 5G (selon couverture et équipement compatible), la navigation est fluide et rapide, offrant une expérience optimale pour les usages gourmands en bande passante.

L’un des grands atouts de ce forfait est son absence d’engagement, ce qui permet aux abonnés de résilier à tout moment sans frais supplémentaires. De plus, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte), ce qui garantit une communication fluide et sans contrainte. Pour ceux qui dépasseraient leur quota de 100 Go, RED by SFR propose une recharge de 50 Go pour 10 €, après quoi l’usage internet est bloqué pour éviter toute surfacturation.

Des avantages pour les voyageurs et une option renforcée

Ce forfait inclut également une enveloppe de 26 Go utilisable en Europe et dans les DOM, permettant de rester connecté sans frais supplémentaires lors de vos déplacements. Pour ceux qui voyagent régulièrement hors d’Europe, une option à +5 €/mois offre 40 Go de data à l’étranger, dont 20 Go utilisables aux États-Unis, au Canada, en Suisse et en Andorre. Un atout non négligeable pour les globe-trotters qui souhaitent profiter d’une connexion stable à l’étranger.