Dès avril, Apple déploiera Apple Intelligence, une suite d’outils basés sur l’intelligence artificielle, spécialement conçue pour améliorer votre expérience sur iPhone. Grâce à la puce A18 Bionic, l’iPhone 16 sera capable d’exploiter ces nouveautés en local, garantissant une meilleure confidentialité et réactivité. Parmi les fonctionnalités attendues, on retrouve des résumés intelligents de messages et d’emails, une génération automatique de textes et d’images, ainsi qu’une gestion optimisée des notifications pour un usage plus fluide et efficace. Avec cette mise à jour, votre iPhone deviendra encore plus intuitif et personnalisé, sans nécessiter d’abonnement supplémentaire.