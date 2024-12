"Plus fort, plus haut, plus vite" : cette citation de Pierre de Coubertin va comme un gant à la HUAWEI GT 5 PRO. Une montre connectée qui reprend les fondamentaux du modèle GT 5 classique, et y ajoute un suivi plus approfondi, un boîtier plus résistant en titane ou en céramique, et des analyses de performances plus détaillées.

La WATCH GT 5 Pro 46mm noir est normalement proposée à 379,99 €, HUAWEI propose en ce moment une remise immédiate de 50 € qui porte le tarif à seulement 329,99 €. En plus de cela, pour tout achat d'une HUAWEI WATCH GT 5 PRO, la marque offre une paire de FreeBuds 5i et 3 mois d'abonnement à HUAWEI Santé.