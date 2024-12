Ce qui frappe au premier regard avec la Huawei Wach Fit 3, c'est son écran de 1,82 pouces AMOLED, riche de couleurs, avec une forte luminosité pour être bien visible sous un soleil de plomb comme en pleine nuit. Son cadre en aluminium lui confère une forte résistance aux chocs, et son épaisseur réduite comme sa légèreté en font un compagnon du quotidien que l'on oublie facilement au poignet, mais toujours disponible quand vous en avez besoin.

La montre connectée, connectée à votre smartphone Android ou iOS avec l'application Huawei Health, enregistre de nombreuses données récupérées grâce aux capteurs intégrés à l'appareil. On pense notamment au rythme cardiaque, au suivi du sommeil ou à la mesure de la Sp02. Le nouveau système TruSeen 5.5 a été amélioré pour obtenir des informations plus précises encore.

Pour le suivi du sport, la Huawei Wach Fit 3 propose une application dédiée avec des dizaines de disciplines incluses, comme la course à pied, la natation ou encore le vélo. Des anneaux d'activité sont à remplir chaque jour pour tenir vos objectifs et vous encourager à bouger toujours un peu plus dans le but de garder la forme. Des cours de sport sont aussi accessibles depuis l'écran de la montre pour vous faire faire de l'exercice en vous amusant, tout en adoptant les bons gestes.

L'autonomie enfin est de 7 à 10 jours en fonction de votre utilisation. Il est donc possible de partir en week-end sans chargeur tout en profitant de tous les services apportés par cet appareil aux multiples capacités.