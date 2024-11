Ce ROG Strix G16 propose, comme son nom l'indique, un écran 16 pouces avec une dalle FHD+ (1920x1200, WUXGA) et une fréquence de rafraichissement de 165 Hz parfaitement adaptée aux besoins des gamers. Le revêtement de l'écran, mat, permet d'éviter les reflets et d'accentuer les couleurs affichées à l'écran tout en préservant la luminosité de la dalle. Comme tout bon PC portable gamer qui se respecte, il dispose d'un clavier rétroéclairé avec un ensemble de LED qui offre un look coloré et personnalisable pour mettre en avant chaque touche ou groupe de touches.

À l'intérieur on retrouve un processeur Intel Core™ i7-13650HX 2.6 GHz avec 16 Go de RAM DDR5, ainsi que 1 To de SSD M.2 pour un démarrage rapide des applications et du système Windows 11. ASUS a également fait le choix d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, une puce adaptée aux PC portables et qui propose les technologies DLSS, ainsi que le ray-tracing, tout en préservant l'autonomie de l'appareil avec une consommation plus maitrisée.