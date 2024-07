Besoin de giga ? Le nouveau forfait RED est fait pour vous (120Go en 5G à moins de 10 €)

En passant chez RED by SFR avec ce forfait, vous bénéficiez de la couverture du réseau SFR, pour capter parfaitement dans toute la France, et même au-delà. Vous bénéficiez de 120 Go de données mobiles, ce qui convient à la majorité des utilisateurs, en usage classique, pour un peu de streaming, un peu de gaming et de la navigation Internet, consultation des réseaux sociaux, etc.

En plus, sur ce forfait, RED offre l'option 5G qui coûte normalement 3 €/mois. Si jamais vous habitez dans une zone qui n'est pas couverte par la 5G, vous aurez au moins la 4G/4G+ pour des vitesses de téléchargement élevées.

Avec ça, vous avez les grands classiques : les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaines et DOM. Si jamais vous voyagez dans l'Union européenne et les DOM, vous avez les appels et SMS illimités ainsi qu'une enveloppe de 24 Go à utiliser lors de vos déplacements.

C'est un forfait sans engagement, donc si à tout moment vous trouvez mieux ailleurs, vous pouvez partir sans craindre des frais cachés de résiliation.