Pour la première étape, commencez tout d'abord par importer votre fichier. Cela peut advenir par un chargement, à l'aide du bouton dédié, depuis votre appareil, une dépose selon la méthode du glisser-déposer, ou encore, depuis votre compte Dropbox ou Google Drive, grâce à une intégration native de ces services de stockage en ligne.

Dans un second temps, choisissez parmi les 40 formats possibles pour votre conversion. Enfin, pour la troisième étape, laissez ZoomConvert opérer.

Vous pouvez recevoir votre fichier converti en téléchargement sur votre appareil, vers Dropbox ou Google Drive, mais aussi en copie par mail, selon votre besoin.

Vous obtenez ainsi vos fichiers convertis en bonne et due forme. Cela est très pratique pour les conversions de PDF vers Excel ; vos cellules sont structurées, sans ressaisie, ce qui fait vraiment gagner du temps.

ZoomConvert est tout aussi performant pour les conversions depuis PDF vers Word, avec un document éditable, concernant sa mise en page native.

Enfin, du côté de la conversion d'une image vers PDF, la qualité est préservée, sans filigrane. En somme, c'est aussi bien convaincant pour un usage personnel, que professionnel.