Alors que fleurissent de nombreux convertisseurs de fichiers en ligne, nous nous sommes penchés sur ZoomConvert. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les différentes possibilités de conversions qui y sont offertes.
Avec plus de 200 formats pris en charge, et 40 formats de conversion disponibles, ZoomConvert annonce pouvoir convertir vos documents, photos et autres vidéos efficacement, sans perte de qualité.
Voyons à présent si ce convertisseur en ligne tient toutes ses promesses, avec une interface intuitive, un fonctionnement en 3 étapes, et un rapport qualité/prix au rendez-vous.
Notre avis sur ZoomConvert : un convertisseur de fichiers efficace
Un service performant, aisé à prendre en main
En se rendant sur le site Web de ZoomConvert, le premier point est l'interface épurée qui vous est proposée. Un design moderne, des menus clairs, optimisent la prise en main, sans fioriture.
ZoomConvert se présente comme une solution clé-en-main, sans installation de logiciel nécessaire, ou impliquant de suivre divers tutoriels pour l'employer pleinement. La promesse est tenue.
Même les débutants y trouveront leur compte, avec un objectif centré sur l'essentiel, à savoir celui de convertir vos fichiers.
Le deuxième point, se tourne sur la simplicité de prise en main. L'inscription est rapide, traditionnelle, à l'aide d'une adresse mail et d'un mot de passe que vous définissez. Choisissez le forfait le plus adapté à votre besoin, et passez à l'action tout aussi efficacement.
Ce que l'on pense de ZoomConvert : un fonctionnement simple, en 3 étapes
ZoomConvert prend en charge plus de 200 formats différents. Que ce soit pour un usage personnel, comme indépendant, ou en PME par exemple, ZoomConvert est un compagnon de route pleinement adapté.
PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG, WEBP, MP4, ZIP, RAR… voilà autant de formats supportés pour votre conversion, qu'il s'agisse d'un document, d'une image, ou encore d'une vidéo.
Seule légère ombre au tableau, comme bien souvent dans ce cas-là, les PDF issus d'un scan peuvent être plus complexes à convertir efficacement.
Pour la première étape, commencez tout d'abord par importer votre fichier. Cela peut advenir par un chargement, à l'aide du bouton dédié, depuis votre appareil, une dépose selon la méthode du glisser-déposer, ou encore, depuis votre compte Dropbox ou Google Drive, grâce à une intégration native de ces services de stockage en ligne.
Dans un second temps, choisissez parmi les 40 formats possibles pour votre conversion. Enfin, pour la troisième étape, laissez ZoomConvert opérer.
Vous pouvez recevoir votre fichier converti en téléchargement sur votre appareil, vers Dropbox ou Google Drive, mais aussi en copie par mail, selon votre besoin.
Vous obtenez ainsi vos fichiers convertis en bonne et due forme. Cela est très pratique pour les conversions de PDF vers Excel ; vos cellules sont structurées, sans ressaisie, ce qui fait vraiment gagner du temps.
ZoomConvert est tout aussi performant pour les conversions depuis PDF vers Word, avec un document éditable, concernant sa mise en page native.
Enfin, du côté de la conversion d'une image vers PDF, la qualité est préservée, sans filigrane. En somme, c'est aussi bien convaincant pour un usage personnel, que professionnel.
Quel tarif pour ZoomConvert ? Un bon rapport qualité/prix vous attend
Bonne nouvelle du côté de votre confidentialité en ligne, selon l'abonnement auquel vous souscrivez, ZoomConvert applique un chiffrement de vos conversions, depuis l'importation, jusqu'au téléchargement du fichier. Le tout, avec une suppression du fichier de ses serveurs une fois votre demande traitée.
La dimension collaborative est également de mise avec la fonctionnalité Accès aux équipes.
En bref, 3 possibilités d'abonnement s'offrent à vous :
- La première comprend une semaine d'accès contre 0,90€, avec des conversions en illimité, et tous les formats pris en charge par ZoomConvert.
- La deuxième inclut également une semaine d'accès contre 1,99€, et ajoute le chiffrement des données que vous convertissez, ainsi qu'un accès aux conversions collaboratives.
- La troisième vous permet de profiter d'un an d'accès à ZoomConvert et toutes ses fonctionnalités contre 6,60€/mois
Concernant les deux premières offres d'abonnement, nous vous informons que le renouvellement à l'issue des 7 jours, fixé à 39,99€/mois, peut très bien être annulé par vos soins avant l'échéance des 7 jours ouvrés suivant l'ouverture de votre période d'essai.
ZoomConvert, un service qui s'adresse aux indépendants et PME comme aux particuliers
En conclusion de cette évaluation des services fournis par ZoomConvert, ce prestataire a le mérite de proposer une interface claire, aisée à prendre en main, et répondant aux besoin de particuliers comme de professionnels.
Ses nombreux formats pris en charge, comme de conversion, sans perte de qualité, en font une alternative sérieuse, y compris sur le plan du rapport qualité/prix, à d'autres services comparables.
Enfin, concernant ses abonnements, même pour un besoin très ponctuel, sa souscription d'essai de 7 jours peut vraiment rendre de fiers services à moindres frais.