Ultimate Ears va apparemment dévoiler une très grosse enceinte bluetooth

Jusqu'à présent, le plus imposant des modèles de la marque était la Megablast, un beau bébé fonctionnant en Bluetooth et en Wi-Fi. Cette enceinte risque cependant de rencontrer plus gros qu'elle.Dans un simple teasing sur le compte twitter d'Ultimate Ears, une très courte vidéo annonce un nouveau produit, dévoilé le 25 Février.Au regard du visuel choisi par la marque, on devine aisément qu'il devrait s'agir d'une nouvelle enceinte, à priori nomade. Deux hypothèses ressortent alors.Premièrement les dimensions du produit. Si le verre présenté dans le tweet est à peu près à l'échelle, la nouvelle création d'Ultimate Ears devrait être plus imposante que la Megablast. On peut également relever une forme parallélépipédique, différente du design cylindrique auquel la marque nous avait habitué. Les enceintes Ultimate Ears proposant généralement un son 360° grâce à une dispersion en cylindre, on se demande comment le constructeur va adapter cette caractéristique à cette forme.Deuxième élément à peu près confirmé : la conservation d'une certification IP, très probablement IP67 (assurant l'étanchéité totale de l'enceinte) à l'instar de la Megablast. La marque se fend d'ailleurs dans son tweet d'un «», à double sens, évoquant à la fois la puissance sonore du produit et son étanchéité.Pour le reste nous pouvons imaginer que le modèle sera à la fois Bluetooth et Wi-Fi, intégrant l'assistant vocal Alexa, complétant ainsi la gamme Blast et Megablast ou introduisant un nouveau segment encore plus puissant. Rendez-vous le 25 Février pour les réponses.