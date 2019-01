Amazon lance Echo Input, pour ajouter Alexa à n'importe quelle enceinte externe

Echo Input disponible en France

Prix et disponibilité

Chez Amazon, outre la gamme d'enceintes Echo , on propose désormais le nouvel. Il s'agit d'un appareil qui va permettre aux utilisateurs deen Bluetooth ou via un câble audio 3,5mm.Le petit galet (12,5 mm d'épaisseur) proposé par Amazon promet donc d'insuffler Alexa à n'importe quelle enceinte compatible. Les utilisateurs peuvent ainsi. Echo Input est équipé de, afin qu'Alexa puisse entendre les requêtes où que l'on se situe dans la pièce, et ce, même si de la musique est en cours de diffusion.Amazon précise que si vous possédez plusieurs appareils Echo à portée de voix, la technologie ESP () d'Amazon analysera la clarté de votre voix et déterminera alors quel appareil Echo est le plus proche et le mieux placé pour vous répondre. A noter que, et que», annonce fièrement Amazon.Le petit Amazon Echo Input est dès à présent disponible en précommande, au prix de. Le géant du e-commerce annonce une disponibilité prévue pour le 30 janvier, avec un accessoire proposé en noir ou en blanc.