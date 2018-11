Enceinte bluetooth Ultimate Ears Boom 2 - (plusieurs coloris) à 69€ au lieu de 99€

La Boom 2 est une enceinte reconnue pour sa qualité sonore. Elle diffuse la musique sur 360° et est parfaite pour une soirée ou une fête entre amis. Le gros point fort de cet appareil, c'est son étanchéité. L'enceinte proposée par UE résiste aux projections d'eau et mieux encore, elle peut être immergée dans l'eau, à une profondeur d'1m jusqu'à 30 minutes, si elle vient à tomber dans la piscine. Boom 2 se connecte en Bluetooth à votre smartphone ou votre tablette, et offre jusqu'à 15H d'autonomie avec une seule charge.