L’enceinte Bluetooth JBL Flip 4 à 79 euros

Soyez connecté (et rapide)

Du son en toute circonstance

Modifié le 12/07/2018 à 11h51

Afin de profiter de cette offre foret intéressant sur cette JBL Flip 4, vous devrez vous rendre sur le site de la FNAC. Cette promotion est en effet le fruit d'une vente flash organisée par la plateforme de vente en ligne. En cumulant cette vente flash au code de réduction FINALE, vous pourrez faire tomber le prix de cette enceinte Bluetooth à 79 euros au lieu de 139 euros.Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, sachez que vous bénéficierez, en achetant cette enceinte, d'un abonnement gratuit à Deezer pendant trois mois. Pour le reste, sachez que vous pourrez profiter du retrait en magasin gratuit, pour peu que ce produit soit disponible un stock.La grande force de cette JBL Flip 4 est sans conteste la puissance qu'elle peut développer en dépit de son petit gabarit. Grâce à ses boomers passifs, vous pourrez profiter d'un son puissant aux basses bien présentes, ce qui en fera le partenaire idéal de vos soirées festives. De plus, sa batterie de 3000 mAh la dote d'une bonne douzaine d'heures d'autonomie.Simple à appairer, et pouvant se connecter à deux appareils en même temps, elle peut aussi se connecter à d'autres enceintes pour donner plus d'ampleur à vos soirées. Répondant aux normes d'étanchéité IPX7, elle résiste aux éclaboussures, à la pluie et même à l'immersion dans l'eau. De quoi la trimballer partout avec vous sans craindre pour son bon fonctionnement.