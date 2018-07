L’enceinte Bluetooth Sony SRS-XB30 à 79 euros

Musique nomade

Emmenez votre musique partout

Modifié le 11/07/2018 à 16h19

Une fois n'est pas coutume, c'est Cdiscount qui nous gratifie de cette offre on ne peut plus intéressante. L'enceinte Bluetooth SRS-XB30 de chez Sony voit en effet son prix de vente chuter de près de 60% pour atteindre les 79 euros. Une très jolie ristourne qui vous permettra d'obtenir ce produit à un tarif tout à fait raisonnable.Vous commencez à avoir l'habitude avec Cdiscount, mais il est toujours bon de préciser que les frais de ports sont offerts, et que vous pourrez vous faire livrer dès demain en étant rapide. Les habituelles garanties contre le vol ou la casse sont aussi disponibles pour ce produit, moyennant un supplément.Cette enceinte Bluetooth Sony SRS-XB30 compacte et résistance bénéficie en plus d'une conception conforme à la norme IPX5, qui la rend résistante à l'eau, ce qui vous permettra de la trimballer avec vous dans la moindre de vos excursions. De plus, son autonomie pouvant atteindre jusqu'à 24H en fait la partenaire idéale de vos nuits endiablées.Très simple à utiliser grâce à un appairage par le biais du Bluetooth ou du NFC, cette enceinte dispose de plusieurs fonctionnalités très sympathiques, comme l'EXTRA BASS qui vous permettra (étonnamment) d'accentuer les basses, ou la possibilité d'associer deux enceintes pour bénéficier d'un son stéréo.