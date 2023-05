Dieselgate : pourquoi l'ancien P.-D.G. d'Audi va plaider coupable

Le Dieselgate, c'est la faillite d'un constructeur automobile : Volkswagen. Depuis la découverte de l'existence du logiciel qui permettait à la marque allemande de mentir sur le niveau d'émissions de ses voitures, les sanctions n'ont eu de cesse de pleuvoir. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, l'entreprise a dû indemniser à hauteur d'1 milliard d'euros des clients lésés.

Mais de hauts cadres sont aussi impliqués, et commencent à tomber. C'est le cas de l'ancien P.-D.G. d'Audi, Rupert Stadler, qui va, selon le New York Times, faire des aveux dans les deux semaines à venir sur ses responsabilités. Il sera ensuite condamné à payer une amende de 1,1 million d'euros, et devra passer deux ans en prison.