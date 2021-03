Des vulnérabilités découvertes sur deux des sex-toys les plus vendus au monde

Le dernier rapport en la matière des chercheurs d'EST, "Le sexe à l'ère numérique - Les objets sexuels connectés sont-ils sécurisés ?", fait état des découvertes inquiétantes des spécialistes de la cybersécurité, qui ont décelé des failles de sécurité dans les applications contrôlant deux des sex-toys les plus vendus du marché : le We-Vibe Jive et le Lovense Max. Pour y parvenir, ils ont d'abord téléchargé les applications correspondantes (We-Connect et Lovense Remote) et utilisé des frameworks d'analyse de vulnérabilités, avant de procéder à de l'analyse directe.