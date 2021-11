TP-Link enrichit sa section maison connectée Tapo avec 4 nouveaux produits

Deux nouvelles caméras de sécurité sont commercialisées par la marque, les Tapo C320WS (extérieur) et Tapo C210 (intérieur). À première vue, il s'agit de versions plus performantes des Tapo C310 et Tapo C200 dont elles reprennent l'essentiel du design et des fonctionnalités. Déjà disponibles, elles sont affichées respectivement à 69,90 euros et 44,90 euros.

TP-Link présente aussi un nouveau ruban lumineux, le Tapo L920-5, d'une longueur de cinq mètres et composé de 50 zones lumineuses indépendantes pour créer une ambiance personnalisée. Sa facilité d'installation est également mise en avant par le constructeur. Le tarif annoncé est de 49,90 euros.

Enfin, la multiprise Tapo P300 se la joue polyvalence avec ses trois emplacements pour prise électrique (2 300 W pour 10 ampères chacune), deux ports USB-A et une prise USB-C. Elle sera lancée au premier trimestre 2022 au prix de 34,90 euros.